Zelda TotK: Nintendo postet zwei Monate nach Release ein Detail, das selbst viele Fans noch nicht kannten

Das Meister-Schwert muss Link im Laufe des Abenteuers erst finden – wie viele andere Dinge auch.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist eines dieser Spiele, in denen man auch nach 100 oder mehr Stunden Spielzeit noch neue Geheimnisse und Kniffe entdecken kann. Ob das jetzt die Rettung der Dubiosen Matsche oder ein wichtiger NPC am Spähposten ist – viele Dinge in TotK lassen sich leicht übersehen.

Wohl auch deswegen – und vermutlich auch um einmal mehr zu zeigen, was alles im Spiel steckt – verrät Nintendo über die sozialen Netzwerke in den letzten Tagen und Wochen immer mal wieder kleinere Tipps. Und einer davon hat jetzt viele Fans in Erstaunen versetzt – weil selbst die dieses Detail noch nicht kannten.

So könnt ihr in Zelda TotK eine Peitsche bauen

Worum geht es genau? Auf dem offiziellen japanischen Twitter-Kanal (bzw. "X" wie es mittlerweile heißt) von Tears of the Kingdom gab es vor ein paar Tagen einen Post, der auf eine bestimmte Waffenkombination aufmerksam macht. Wenn Link Echsalfos-Gegner besiegt, lassen diese hin und wieder ihre Schwänze zurück.

Eingesammelt und an eine Waffe montiert ergeben die dann eine nützliche Peitsche, die vor allem bei Kämpfen aus etwas größerer Distanz gute Dienste leisten kann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die Reaktionen unter dem Tweet? Größtenteils erstaunt bis euphorisch. Natürlich gibt es auch Kommentator*innen, die das Detail schon kannten, viele freuen sich aber über den für sie noch komplett neuen Kniff.

"Mann, dieses Spiel ist einfach zu erstaunlich! Niemand wusste das! PokeliYT

Und @Berserker_Nova bringt das auf den Punkt, was vermutlich viele immer wieder denken:

"Es erstaunt mich, dass ich auch nach Abschluss des Spiels noch Dinge über dieses Spiel herausfinde."

Mit den aktuellen Gratis-Items gleich ausprobieren!

Nintendo schenkt euch aktuell wieder Items in Tears of the Kingdom. Und mit denen könnt ihr direkt die beworbene Peitsche ausprobieren, denn ihr bekommt sowohl einen Echsalfos-Schwanz als auch ein Reiseschwert spendiert. Für genauere Infos lest ihr am besten unseren separaten Artikel:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit dem 12. Mai 2023 exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich. Auf GamePro.de findet ihr zahlreiche Guides sowie Tipps und Kniffe zum Spiel. Darunter beispielsweise Empfehlungen für Einsteiger*innen sowie Karten für die Fundorte der Krogs und Schreine im Spiel.

Außerdem verraten wir euch den Fundort des Master-Schwerts sowie die Hylia-Schilds, die zu den besten Waffen bzw. Ausrüstungsgegenständen im Spiel gehören.

Wusstet ihr schon, dass man in TotK Peitschen bauen kann?