Wer die falschen Zutaten in Zelda TotK kombiniert, bekommt Dubiose Matsche oder Harte Brocken.

Ihr könnt und solltet in Zelda: Tears of the Kingdom fleißig kochen. Je besser die Zutaten sind, die ihr kombiniert, umso mehr bringen euch die Mahlzeiten. Kombiniert ihr aber zum Beispiel Monster-Materialien mit normalen Lebensmitteln, erhaltet ihr weder Medizin noch Proviant, sondern Dubiose Matsche. Aber keine Sorge, ihr könnt auch damit noch etwas anfangen, wie ein Fan jetzt nach einer kleinen Ewigkeit entdeckt hat.

Dubiose Matsche und Harte Brocken können in Zelda TotK noch gerettet werden

Kuriose Entdeckung: Ein Zelda Tears of the Kingdom-Fan hat eigenen Angaben zufolge erst nach knapp 450 Stunden Spielzeit entdeckt, dass es in TotK eine Möglichkeit gibt, die misslungensten Gerichte aufzupeppen. Ihr könnt also auch mit Dubioser Matsche noch etwas anfangen!

Hier seht ihr das Video dazu:

Natürlich wissen wir nicht, ob der Mensch hier tatsächlich 437 Stunden gespielt hat. Immerhin müsste er dann eigentlich deutlich mehr Herzen haben (auch wenn er zunächst alles in die Ausdauer gebuttert hat) Vielleicht handelt es sich hierbei auch schon um den zweiten Durchlauf.

Kommen wir zur Sache: Habt ihr aus Versehen doch einmal Monstermaterialien mit herkömmlichen Essenszutaten vermischt, habt ihr den Salat beziehungsweise die Dubiose Matsche. Aber statt sie zu essen, könnt ihr euch auch in das Geheim-Restaurant von Mimosa begeben.

Wo ist das? Am äußersten Zipfel der Rikona-Hügel nördlich von Kakariko, südlich der Schreininsel stoßt ihr auf einige Ruinen, zu denen auch der Brunnen der Rikona-Hügel gehört. Darin hat Mimosa ihr Lager aufgeschlagen. Sie will ein eigenes Restaurant eröffnen.

So funktioniert's: Sprecht die Person einfach an und wenn ihr ein misslungenes Gericht wie Dubiose Matsche oder Harte Brocken in der Tasche habt, könnt ihr Mimosa genau diese Gerichte geben. Sie verlangt beim ersten Mal schlappe fünf Rubine, beim zweiten Mal zehn. Als Belohnung bekommt ihr dann den Monstereintopf.

Die kenne ich doch? Falls euch Mimosa irgendwie bekannt vorkommt, liegt ihr richtig: Die Figur taucht auch in Zelda: Breath of the Wild schon auf. Sie versucht dort vergeblich, ein essbares Gericht hervorzubringen, kocht aber immer nur Dubioses. Nun hat sie ihre Kochkunst perfektioniert und kann uns sogar helfen.

Seid ihr auch schon auf Mimomas Geheimrestaurant gestoßen? Was ist euer Lieblingsrezept in Zelda: Tears of the Kingdom?