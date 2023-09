Zelda TotK: Nintendo sagt klipp und klar, wie es um mögliche DLCs steht

Wir auch, Zelda, wir auch.

Zelda: Tears of the Kingdom zählt zweifellos zu den besten Spielen des Jahres. Bei seinem Vorgänger Breath of the Wild war das genauso, und dieser Nintendo-Blockbuster hat seinerzeit gleich zwei große DLCs erhalten. Dementsprechend hoffen viele Fans darauf, dass auch Zelda TotK solche Erweiterungen bekommt, aber es sieht momentan nicht danach aus.

Keine DLCs geplant: Zelda Tears of the Kingdom muss reichen, wie es ist

Zelda Breath of the Wild hat mit der Ballade der Recken und den legendären Prüfungen gleich zwei große Erweiterungen bekommen. Die führten jeweils wirklich viele Inhalte hinzu und haben das Hauptspiel sehr gut ergänzt – unter anderem mit dem genialen Eponator Zero-Motorrad und einem Masterschwert-Upgrade.

Aber Zelda Tears of the Kingdom bleibt wohl oder übel so, wie es ist. In einem Interview mit Famitsu sprechen Zelda-Producer Eiji Aonuma und Director Hidemaro Fujibayashi über die Zukunft der Reihe. Dabei geht es auch ganz konkret um mögliche DLCs für Zelda TotK, die nicht geplant seien. Eigentlich kein Wunder, immerhin wurde Tears of the Kingdom aus einer DLC-Idee entwickelt.

"Es gibt da zur Zeit keine Pläne, zusätzlichen Content zu veröffentlichen. Ich habe das Gefühl, alles was ich kann getan zu haben, um Spiele in dieser Welt zu erschaffen." (via Insider Gaming)

Die Aussagen gehen sogar noch weiter: Was Eiji Aonuma hier von sich gibt, klingt sogar noch viel schwerwiegender. Womöglich liegt es auch an der Übersetzung, aber allem Anschein nach will der Producer momentan überhaupt keine Spiele mehr in dieser Spielwelt entwickeln.

Was heißt das? Bevor wir in Panik ausbrechen, weil eventuell nie wieder ein neues Zelda erscheint – was sicher nicht passieren wird –, sehen wir uns das und die nachfolgende Aussage etwas genauer an. Eiji Aonuma sagt, falls es einen neuen Grund dafür gebe, könnte Zelda doch noch einmal in dieselbe Welt zurückkehren.

"Ob das ein Sequel oder eine neue Arbeit ist: Ich denke, es wird ein komplett neuer Weg zu spielen sein."

Wenn, dann eine neue Welt: Offenbar denkt Eiji Aonuma hier laut darüber nach, ob wir nach Zelda BotW und Zelda TotK noch einmal in dieselbe Spielwelt zurückkehren. Also wirklich genau diese Version von Hyrule, die mit Tears of the Kingdom neu aufgegriffen und deutlich ausgebaut wurde. Das dürfte wohl nicht der Fall sein, stattdessen können wir uns auf eine "komplett neue Art zu spielen" freuen.

Gleichzeitig bedeutet das wohl auch, dass wir keinen Mastermodus mehr bekommen. Der hatte Zelda Breath of the Wild nochmal eine Nummer schwieriger gemacht und unter anderem komplett neue Gegnerstufen wie goldene Leunen hinzugefügt. Das wird es in Zelda TotK also eher nicht mehr geben, aber zum Glück ist das Open World-Spiel auch jetzt schon wirklich riesig und strotzt nur so vor Inhalten.

Hättet ihr gerne DLCs für Tears of the Kingdom gesehen? Was für Inhalte hättet ihr euch darin gewünscht?