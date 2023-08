Zelda TotK: NPCs sind extrem schreckhaft und das hier könnte der Grund dafür sein

Ihr könnt es in Zelda TotK ordentlich krachen lassen – sehr zum Leidwesen vieler NPCs, die sich zu Tode fürchten.

Da wollt ihr eigentlich nur in Ruhe eine DIY-Todesmaschine von A nach B heben, schon flippen die Bewohner Hyrules wieder völlig aus. Aber es könnte einen guten Grund dafür geben, dass die NPCs in Zelda: Tears of the Kingdom so schreckhaft sind – zumindest, wenn wir dieser (nicht ganz ernst gemeinten) Fan-Theorie hier Glauben schenken.

Zelda TotK: Gewagte Fan-Theorie liefert die Erklärung dafür, warum Hylianer so schreckhaft sind

Darum geht's: Die NPCs in Zelda Tears of the Kingdom erschrecken sich sehr schnell. Sie fahren zum Beispiel direkt völlig aus der Haut, wenn ihr in ihrer Nähe anfangt, Ultrahand zu benutzen. Oder auch, falls Link irgendwelche komischen Klamotten trägt, falls er direkt die Infos hat, die sie brauchen oder einfach nur wie wild um sich schlägt und schießt... ähm... Ihr kennt es vermutlich.

Woran liegt denn das? Redditor Interficior liefert dafür eine amüsante Erklärung: In Zelda TotK erfahren wir, dass Hyrule von den Sonau mitgegründet wurde und dass Zelda selbst direkt von ihnen abstammt. Auch nach über 1.000 Jahren trägt zumindest die Königsfamilie noch Sonau-Blut in sich.

Die Sonau ähneln Ziegen (zumindest ein bisschen, von ihrem Aussehen her) und laut Interficior handelt es sich bei diesen Tieren um sehr schreckhafte Wesen. Da quasi alle Hylianer von Ziegen abstammen, sei es also kein Wunder, dass die so schnell einen großen Schock erleben.

Das würde auch Links Kletter-Skills und seine Vorliebe für Mineralien erklären, heißt es von anderen Fans in den Kommentaren.

Zelda TotK: Die Mund- und Nasenpartie sowie die Ohren der Sonau weisen durchaus eine gewisse Ähnlichkeit mit Ziegen auf.

Ihr merkt schon, und das sagt der Redditor auch selbst: Diese Theorie ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Ob Sonau wirklich irgendetwas mit Ziegen zu tun haben, sei sowieso schon einmal dahin gestellt. (Anmerkung der Redaktion: Außerdem sind uns die Tiere bisher auch nicht gerade als besonders schreckhaft erschienen.)

Es gibt allerdings eine Ziegen-Züchtung, die dafür bekannt ist, regelrecht in Schockstarre zu verfallen. Das liegt aber wohl vor allem an einer Erbkrankheit (via: Wikipedia). Womöglich hat es damit zu tun, dass Ziegen bei manchen Menschen den Ruf haben, besonders schreckhaft zu sein.

Vielleicht liegt es also eher daran, was die Einwohner*innen Hyrules in den Zelda-Spielen und vor allem in Tears of the Kingdom so erdulden müssen. Immerhin wären wir auch extrem vorsichtig und würden uns zu Tode fürchten, wenn überall Bokblins, Moblins und sogar noch schlimmere Monster herumlaufen. Ganz nebenbei droht andauernd die nächste Verderbnis samt Dämonenkönig und allem Drum und Dran. Von Miasma-Händen und Leunen ganz zu schweigen!

Was haltet ihr von der Theorie und wie erschreckt ihr am liebsten die NPCs in Zelda: Tears of the Kingdom?