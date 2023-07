So wollen wir Ganon in Zelda: TotK ganz sicher nicht begegnen.

Wer in Zelda: Tears of the Kingdom zum ersten Mal den Miasma-Händen begegnet, nimmt wahrscheinlich die Beine in die Hand. Habt ihr euch aber einmal getraut, sie zu erledigen, kommt es danach sogar noch schlimmer. Anschließend taucht nämlich Phantom-Ganon auf und macht euch die Hölle heiß. Und zwar sehr viel umfangreicher, als ihr das vielleicht denkt, wie wir dank diesem Fan hier wissen.

Zelda TotK-Fiesling Phantom-Ganon hat einen wirklich miesen Trick auf Lager

Darum geht's: In Zelda Tears of the Kingdom treiben sich die wirklich furchteinflößenden Miasma-Hände rum. Sprengt ihr die nicht in Windeseile ordentlich weg, schnappen sie euch, ihr verliert Herzen und so weiter. Also rennen wir natürlich weg.

Haben wir die Hände doch mal besiegt, kommt aber auch noch Phantom-Ganon, der Link ans Leder will. Wir können versuchen, vor ihm zu fliehen, aber das bringt wenig. Einerseits hat er einen sehr guten Bogen und andererseits überzieht er die komplette Umgebung mit Miasma.

Sehr viel Miasma. Mehr, als wir gedacht hätten. Wenn wir uns nämlich außer Reichweite des Bogens verstecken, breitet sich das Miasma immer weiter aus. Bis es letztlich wirklich alles bedeckt, was wir sehen können. Diese äußerst unerfreuliche Entdeckung verdanken wir Redditor lmadurozan, der sie selbst erst nach 300 Spielstunden gemacht hat:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Miasma-Hände verschwinden einfach irgendwann, wenn sie euch nicht erreichen können. Aber Phantom-Ganon scheint sehr viel enthusiastischer zu sein, wenn es darum geht, Link endlich zu erwischen und ein Ende zu bereiten.

Ein anderer Fan berichtet, dass ihm genau das in einem der Irrschlösser passiert sei. Er habe es geschafft, sich bis ganz nach oben auf das Irrschloss zu retten – mit dem Ergebnis, dass irgendwann das komplette Labyrinth in den Miasma-Gloom getaucht war.

Was können wir dagegen tun? Entweder ihr bearbeitet Phantom-Ganon mit Waffen, dann zieht sich das Miasma zurück. Praktisch sind dafür Klamotten oder Medizin-Tränke, die Miasma-Schaden verhindern. Ihr könnt euch aber natürlich auch einfach weg-teleportieren, wenn ihr keine Lust habt, euch mit diesem Fiesling hier auseinander zu setzen.

Habt ihr das auch schon mal erlebt? Was war eure bisher abgefahrenste Entdeckung in Zelda: Tears of the Kingdom?