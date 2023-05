Zelda TotK-Sadisten kreuzigen und brutzeln Krogs - und ich heule ...vor Lachen!

Vor Tears of the Kingdom war die Welt der kleinen Krogs noch in Ordnung.

Zelda: Tears of the Kingdom ist das bislang unterhaltsamste Spiel des Jahres – sage ich, der das Action-Adventure noch keine Sekunde lang gespielt hat und sich über diesen Frevel durchaus bewusst ist.

Vielmehr bin ich am Wochenende gefühlte Ewigkeiten in Sozialen Netzwerken wie Twitter und Reddit versumpft und habe mir weinend vor Lachen angeschaut, wie sich die halbe The Legend of Zelda-Fangemeinde an den niedlichen Krogs rächt. Dank Links neuer Fusions-Fähigkeit lassen sich die Winzlinge samt ihrem viel zu großen Rucksack nämlich an Objekten befestigen.

Was ihr gleich in Videos seht, ist mitunter so richtig schön fies. Aber hey, Ober-Krog Maronus hätte sich in Breath of the Wild eben zweimal überlegen sollen, ob er uns für all die Mühen, seine Freunde zu finden, abschließend mit nichts als einem belämmerten Tanz und einem nutzlosen Item entlohnen soll.

Disclaimer: Alle im Artikel gezeigten Krogs sind wohlauf und erfreuen sich bester Gesundheit.

Die späte Rache für miese Belohnung

Wir erinnern uns: Alle 900 Krog-Samen in Zelda: Breath of the Wild zu sammeln, gehört mit zu den absurdesten Fleißaufgaben in der Geschichte der Videospiele – erst recht, wenn wir uns die Belohnung anschauen, die wir für die harte Arbeit bekommen. Wer die Mühe auf sich nimmt, wird mit einem Tanz und Maronus' Samen entlohnt – einem (kein Witz) goldenen Haufen Kot.

Ja ....ähm...cool... Danke, Maronus -.-

Dieses überaus seltsame Geschenk von Maronus soll zwar seinem Träger Glück bescheren (via Japan Times), aber sind wir mal ehrlich: Da hätte uns Nintendo schon fürstlicher entlohnen können.

Es geht den Krogs an den Kragen

Aber man trifft sich im Leben ja bekanntlich immer zweimal und so konnten sich all die von der Sammelei Geplagten dank der Rückkehr der Krogs in Tears of the Kingdom jetzt ganz wundervoll an den kleinen Waldbewohnern rächen.

Hier einmal meine Top 5 der fiesesten ... und unfassbar witzigen "Missgeschicke":

Platz 5: Lagerfeuer-Romantik

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Platz 4: Ein Satz mit Blitz, war wohl nix

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Platz 3: "Ah, menno!" - Krog am Kreuz

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Platz 2: Wait for it!!!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Platz 1: Übers Ziel hinaus geschossen

Link zum Instagram-Inhalt

Fusion-Mechanik - der Star des Spiels

Der "liebevolle" Umgang mit den Krogs ist dabei erst der Anfang. Auch super interessant sind all die kuriosen Fahrzeuge, die Fans bereits bauen. Mein Highlight-Video bislang:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Mehr zum Thema: Fan baut ballernden Optimus Prime und ich schäme mich für mein rollendes Brett von Linda Sprenger

Abseits der lustig gemeinten Videos, gibt es aber auch schon richtig beeindruckende Bauten zu sehen, wie beispielsweise den raketenschießenden Mech, den euch Kollegin Linda in ihrem oben verlinkten Artikel vorstellt.

Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, welche lustigen und imposanten Tüfteleien sich Spieler*innen in den kommenden Woche noch alles einfallen lassen. Den eins ist klar, das war bislang sicher erst der Anfang.

Was haltet ihr von der Krog-Rache? Fies oder witzig? Habt ihr euch eventuell auch schon gerächt?