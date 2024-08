Zelda TotK-Spieler schafft nach 500 Versuchen den perfekten Dreifach-Trickshot und wir sind einfach nur sprachlos

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom laden die Himmelsinseln zu allerlei Schabernack ein.

Die Welt von Zelda: Tears of the Kingdom wird von jeder Menge Monstern bevölkert. Zu den gefährlichsten davon zählen die dreiköpfigen Drachen namens Gleeok, die es in verschiedenen Elementar-Versionen gibt. Eigentlich müsst ihr denen relativ nahe kommen, um sie auszuschalten, aber dass es auch ganz anders geht, zeigt dieses überaus beeindruckende Video eines Fans. Der trifft die drei Köpfe nämlich aus einer unglaublichen Entfernung – und zwar im Flug!

Zelda-Spieler erreicht Trickshot-Perfektion

Darum geht's: Von den Himmelsinseln in Zelda TotK aus können wir fast die gesamte Map begutachten, und zwar mit beeindruckendem Weitblick für ein Nintendo Switch-Spiel. Zum Beispiel lassen sich auch Gleeoks beobachten, die in großer Entfernung ihre Kreise ziehen. Einen davon hat sich der Spieler BreNeko ausgeguckt.

Besser geht's nicht: Der Feuer-Gleeok schwebt nichtsahnend auf seinen Schwingen durch die Gegend und erfreut sich seines Lebens. Auf einer Himmelsinsel weit über ihm lauert allerdings schon Link und hat ungefähr 499 Mal das Unmögliche versucht: Dem Gleeok alle drei Lichter auf einmal auszuknipsen. Er schießt drei Pfeile gefühlt ins Nichts, springt ihnen hinterher – und trifft dieses Mal!

Das sieht dementsprechend beeindruckend aus und ihr könnt es euch hier ansehen:

Einziger Wermutstropfen: Leider ist nicht zu sehen, was aus dem Gleeok geworden ist beziehungsweise wo er aufkommt. Fest steht, dass er einen ordentlichen Sturz hinlegt. Der könnte ihm womöglich sogar komplett das Leben gekostet haben, aber wir erfahren es aus diesem Video nicht.

Community ist völlig aus dem Häuschen: Der Clip existiert noch einmal als kürzeres YouTube-Shorts-Video und hat dort bereits für einiges an Aufmerksamkeit gesorgt. Von da aus fand das Spektakel aber auch noch seinen Weg auf Reddit, wo sich die begeisterten Kommentare förmlich überschlagen. Aus den YouTube-Kommentaren des Urhebers wissen wir, dass er ungefähr 500 Versuche dafür gebraucht hat.

Wann kommt das nächste Zelda? Ihr müsst euch gar nicht mehr lange gedulden, schon nächsten Monat ist es soweit. Am 26. September erscheint Zelda: Echoes of Wisdom und damit seit Langem der erste große Zelda-Titel, der uns in die Haut der Prinzessin selbst schlüpfen lässt.

Wie findet ihr das Video? Was war der coolste Trick, der euch je in einem Videospiel gelungen ist?