'Mal ernsthaft, wtf!': Zelda: TotK-Teufelskerl beendet das Spiel, ohne einmal den Boden zu berühren

In Tears of the Kingdom gibt es drei Ebenen – und offenbar ist es möglich, das Spiel zu beenden, ohne eine davon überhaupt zu betreten.

Erinnert ihr euch noch an Black_Hand_Gotthard? Falls nicht: Das ist der Reddit-User, der es geschafft hat, in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom das Master-Schwert zu holen, ohne jemals in Hyrule gelandet zu sein. Auch wenn sich das nicht hundertprozentig verifizieren ließ, berichteten wir darüber und waren baff ob dieser Leistung.

Doch das war offenbar erst der Anfang. Denn so wie es aussieht, hat Black_Hand_Gotthard jetzt etwas geschafft, was noch unglaublicher klingt. Zumindest behauptet er, dass er Tears of the Kingdom beendet – also bis zum Abspann gespielt – hat, ohne jemals den Boden in Hyrule berührt zu haben, sich also fast ausschließlich auf den Inseln im Himmel darüber aufgehalten hat.

Erst alle Schreine im Himmel, dann zum Endboss

Als Beweis teilte er mehrere Screenshots auf Reddit, die unter anderem ein Bild aus dem Abspann sowie das Inventar direkt vor dem Bosskampf zeigen.

Laut eigener Aussage hatte Black_Hand_Gotthard die Himmelsinseln nach dem Fund des Master Schwerts nicht verlassen, sondern sämtliche Schreine in den Lüften über Hyrule abgeschlossen (insgesamt 32) und war anschließend in den Abgrund unter Schloß Hyrule gesprungen, um den Endkampf zu bestreiten – den er dann offenbar auch schaffte.

Die Reaktionen unter dem Post? Noch ungläubiger und faszinierter als bei der Master-Schwert-Geschichte. Viele User fragen nach, wie Gotthard bestimmte Abschnitte geschafft hat, was er aber stets zufriedenstellend beantworten kann. Viele bringen deshalb ihr absolutes Erstaunen zum Ausdruck. TheS00thSayer schreibt beispielsweise:

"Verdammt, das ist absolut verückt. Es gibt wirklich überhaupt keine Geschichte oder irgendetwas, wofür man an die Oberfläche gehen müsste?"

Und User bonessej reagiert folgendermaßen auf die Diskussionen unter dem Post, an der sich auch zahlreiche andere Speedrunner beteiligen.

"Ihr seid ein unglaublicher Haufen von Gamern. Ich meine ernsthaft, wtf."

Auch wir ziehen den Hut vor dieser Leistung, auch wenn hier wie bei der Master Schwert-Geschichte nicht hundertprozentig verifiziert werden kann, ob das Ganze tatsächlich stimmt – unter anderem, weil es kein Video des Durchgangs gibt.

So oder so spricht aber alleine die Möglichkeit für das geniale Open World-Design des Switch-Hits. Wir sind jedenfalls sicher, dass auch zukünftig solche unglaublich klingenden Geschichten zu Tears of the Kingdom aufploppen werden.