Zelda TotK-Fans finden Trick, der Link extrem schnell auf die Himmelsinseln schießt

Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein? In Zelda TotK auch darunter!

In Zelda: Tears of the Kingdom gibt es verschiedenste Möglichkeiten, die Himmelsinseln zu erreichen. Ihr könnt mit Hilfe der Kartografie-Türme in die Lüfte steigen oder einen herabfallenden Felsbrocken per Zeitumkehr als Fahrstuhl nutzen. Oder ihr katapultiert Link einfach selbst hoch hinaus, und das geht überraschend einfach – vor allem aber extrem schnell.

Zelda TotK: So spart ihr euch Kartografietürme und Co: Katapultiert euch mit diesem Trick in den Himmel

Darum geht's: Zelda TotK bietet nicht nur die normale Oberwelt Hyrules (und den Untergrund darunter), sondern auch noch die Himmelsinseln. Die schweben hoch oben und können mit einem genialen Trick sehr schnell erreicht werden. Dafür braucht ihr weder Turm noch Felsen, sondern einfach nur zwei Holzbretter und einen Speer.

Das sieht dann so aus: Redditor deep4000 hat den Recall-Trick mit der Planke offenbar selbst entdeckt und zeigt, wie das Ganze in Aktion aussieht. Es wirkt wirklich beeindruckend und Speedrunner*innen läuft allein schon beim Anblick das Wasser im Mund zusammen.

So funktioniert's: Es gibt einige Dinge, die dabei zu beachten sind.

Nutzt Synthese, um ein Brett an einen Speer zu basteln. Haltet ihn eine Weile und werft dann den Speer, damit er anfängt, sich zu drehen. Halten den Speer direkt mit der Recall- beziehungsweise Zeitumkehr-Fähigkeit an. Wechselt zur Ultrahand und klebt den Speer an die rechte Seit eines anderen Bretts. Stellt euch auf das Brett, wechselt zu Zeitumkehr und aktiviert sie am Speer.

Dann solltet ihr mit einem überraschenden Affenzahn in die Luft geschleudert werden. Als zusätzlicher Tipp wird von deep400 noch dazu geraten, dieses Manöver nur in Gegenden abzuziehen, wo nicht so viel los ist und ihr eine konstante Framerate von 30 FPS habt.

Ist das nicht der Fall, kann es sein, dass ihr zu schnell für die Framerate der Switch seid, der Trick nicht richtig funktioniert und ihr einfach nur zur Seite teleportiert werdet.

Das Ganze funktioniert auch ohne Speer und im kleineren Rahmen, wenn ihr zum Beispiel einfach nur eine Lücke im Boden eines Schreins (oder einen Fluss, einen Canyon oder ähnliches) überqueren wollt. Dann reicht auch ein simples drehen des Gegenstandes, wie ihr hier seht:

Übrigens könnt ihr auch zum Beispiel ein Holzbündel an einen Pfeil binden, den irgendwo hin schießen und anschließend per Recall zurückholen. Dann müsst ihr euch mit einem Gegenstand daran befestigen und ab geht die wilde Fahrt:

Aber natürlich kommt Link mit Hilfe dieses abgespeckten Tricks nicht so hoch hinaus. Wollt ihr die Himmelsinseln erreichen, benötigt ihr schon den schnelleren Dreh des Speers. Aber wahrscheinlich dauert es nicht mehr lange, und ein findiger Fan entdeckt einen noch besseren Trick, der einfacher ist und Link noch weiter hoch schleudert.

Wie findet ihr den Trick? Habt ihr es schon ausprobiert und hinbekommen?