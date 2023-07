In Zelda: Tears of the Kingdom ist eigentlich Ganondorf der Böse und Link der Gute .... eigentlich.

Wusstet ihr, dass viele Gegner in Zelda: Tears of the Kingdom gar nicht schwimmen können? Das heißt, dass zum Beispiel Bokblins einfach ertrinken, wenn sie zufällig ins Wasser fallen sollten. Diesen Umstand können wir uns als Link natürlich zu Nutze machen. Zum Beispiel, indem wir die Feinde ins Wasser schubsen. Das geht aber auch so richtig gemein und auf einen Schlag mit ganz vielen Gegnern, so wie es dieser Zelda TotK-Spieler hier tut.

Zelda TotK: Bokblins können nicht schwimmen und das macht sich dieser Fan hier mies zu nutze

Darum geht's: Um richtige Gemeinheiten in Zelda Tears of the Kingdom – wieder einmal. Wir gehen schwer davon aus, dass dieser Trick hier gegen sämtliche Kriegsrechts-Konventionen verstößt und allerlei Menschenrechte verletzen würde, wenn es sich nicht um Bokblins in einem Zelda-Spiel handeln würde.

Aber bevor es ans Eingemachte geht, gibt es hier noch mehr Details:

12:23 10 versteckte Details in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Falls ihr schon einmal einer ganzen Horde an Zelda TotK-Gegnern begegnet seid, könntet ihr Probleme bekommen haben. Insbesondere die schwarzen und silbernen Bossboks mit ihrem Gefolge dürften den einen oder anderen Link schon ordentlich vermöbelt haben. Aber ihr könnt ihnen ganz schnell den Garaus machen.

Einfach, aber extrem gemein: Schnappt euch eine Waffe, die Gegner einfrieren kann (eine Eisfrucht oder ein weißes Schleimgelee gehen auch) und friert die ganze Bande einfach ein. Dann schiebt ihr sie nach und nach einfach in das nächstgelegene Gewässer. So werdet ihr sie ganz schnell los und sie können nichts dagegen tun.

Das sieht dann zum Beispiel so aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Es geht noch fieser: Ihr könnt die gefrorenen Gegnerhorden auch einfach mit dem Windstoß eines Krogwedels oder einer Rito-Waffe ins Wasser pusten. Manche Zelda Tears of the Kingdom-Fans basteln einfach riesige fahrbare Geräte, mit denen sie die Feinde ins Wasser bugsieren. Dafür müssen sie noch nicht einmal gefroren sein.

Aber darf man das? Naja, von dürfen kann hier nicht so richtig die Rede sein. Sagen wir es mal so: Die Regeln des Spiels erlauben es. Ob ihr so etwas dann mit eurem Gewissen ausmachen könnt, ist natürlich eine andere Sache. Das müsst ihr für euch selbst entscheiden. Der Urheber des Reddit-Videos gibt jedenfalls an, seine Taten zu bereuen.

Wie findet ihr die Idee, macht ihr sowas auch? Wusstet ihr, dass Bokblins nicht schwimmen können?