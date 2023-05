Zelda TotK - Nein, ich bin nicht doof - ich vergesse nur ständig, dass Links beste neue Fähigkeit existiert

Deckensprung ist oft des Rätsels Lösung!

Letztens begegnete ich in Zelda: Tears of the Kingdom einem Biwarok (ihr wisst schon, die riesigen Stein-Golems) und wusste nicht, was ich tun sollte. Ich muss irgendwie auf den Rücken des riesigen Bosses kommen, um dort seine Schwachstelle angreifen zu können – nur wie? Von einem Berg springen und auf das Biest hinabgleiten? Uff, klingt ziemlich umständlich...



...doch dann, nach viel zu langem Überlegen kam ich auf des Rätsels Lösung: "Ach ja, Link beherrscht eine neue Fähigkeit namens Deckensprung!". Damit stelle ich mich einfach unter das auf dem Biwarok angebrachte Holzgerüst und springe oben drauf.

Mehr Liebe für den Deckensprung

Das war nur eine Situation von vielen, in denen ich schlicht und einfach vergessen hatte, dass Deckensprung nicht nur existiert, sondern ich ihn auch nutzen sollte. Oft überlegte ich viel zu lange herum und dachte mir die komplexesten potenziellen Lösungswege aus, bis mir der Kopf rauchte.

Irgendwann machte es dann Klick und mir fiel schließlich ein, dass ich viele Orte in Hyrule mit dem Deckensprung erreichen kann. Ausgänge von Höhlen, erhöhte Plattformen, oder eben der Rücken eines Biwaroks – all das "erklimme" ich ganz simpel per Knopfdruck.

Für mich ist der Deckensprung deshalb sogar der heimliche Star unter Links neuen Fähigkeiten. (Wenn ich daran denke, ihn anzuwenden), spart er Zeit, Nerven und fühlt sich daher sogar fast wie ein Cheat an!

Mit dem Deckensprung stellen wir uns unter die Decke und springen einfach hoch, sobald die Markierung grün aufleuchtet.

Mein Fehler: Ich spiele Tears of the Kingdom viel zu sehr wie Breath of the Wild und verfange mich in Denkmustern, die ich mir in den unzähligen Spielstunden mit dem Vorgänger antrainiert habe.

Falls ihr erst mit TotK angefangen habt oder es demnächst spielen wollt, deshalb mein erster Rat: Vergesst Breath of the Wild! Seht TotK wie ein neues Spiel mit neuen Fähigkeiten und neuen Lösungsmöglichkeiten.

Linda Sprenger

@lindalomaniac



Ich habe hunderte Stunden mit Zelda: Breath of the Wild verbracht und dabei haben sich offenbar gewisse Denkmuster in meinem Hirn eingebrannt. Spiele ich Tears of the Kingdom, dann denke ich oftmals viel zu komplex, dabei ist die Lösung in vielen Situationen denkbar einfach: Deckensprung! Am besten ich klebe mir bei der nächsten TotK-Session einen Spickzettel vor die Nase.

Zum Glück bin ich nicht die einzige Spielerin, die ständig Links Deckensprung vergisst. Auf Reddit teilen etliche andere Fans ihre Erfahrungen:

Reddit-User "Besteal" schreibt beispielsweise, er habe ewig gebraucht, um aus den Tiefen eines Brunnens entkommen zu können. Der Redditor habe dabei einen Felsen via Ultrahand an die Brunnenoberfläche befördert, ihn wieder hinabfallen lassen und ihn dann via Zeitumkehr in eine Art Fahrstuhl verwandelt, auf der er mit Link nach oben fahren konnte. Deckensprung wäre definitiv die einfachere Methode gewesen.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit dem 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch erhältlich und führt uns abermals in die weitläufige Open World von Hyrule. Sowohl bei uns im GamePro-Test als auch bei der internationalen Presse kommt das Action-Adventure wie auch der Vorgänger extrem gut an und sahnt reihenweise Bestwertungen ab.

Welche Fähigkeit in Zelda Tears of the Kingdom findet ihr am besten und warum?