Zelda TotK: Geleakter TV-Spot bestätigt Feuer-Variante eines legendären Drachen-Bosses

In Zelda Tears of the Kingdom bekommen wir es mit einem Flammen-Gleeok zu tun.

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Nintendo einen offiziellen neuen Gameplay-Trailer zu Zelda: Tears of the Kingdom, der unter anderem Ganons Rückkehr bestätigte. Kurze Zeit später ist im Netz ein weiterer Clip aufgetaucht, der zusätzlich dazu eine Handvoll neuer Details offenbart.



Bei dem Clip handelt es sich um einen geleakten noch unfertigen US-TV-Werbespot (via Videogameschronicle). Am interessantesten Dabei: Der kurze Clip bestätigt die Rückkehr eines altbekannten Bosses.

"Flame Gleeok" macht Link die Hölle heiß

Im unteren Clip sehen wir ab Minute 0:10, wie Link einen Bosskampf gegen einen Gegner namens "Flame Gleeok", also "Flammen-Gleeok" bestreitet.

Dabei handelt es sich um einen dreiköpfigen, riesigen Drachen, der Feuer spucken kann. Womöglich werden wir in Zelda: Tears of the Kingdom auf noch weitere Varianten des Gleeoks stoßen, vielleicht gibt es neben dem Feuer-Drachen ja noch einen Eis-Drachen, der Link mit Frostattacken malträtiert.

Eingefleischten Zelda-Fans dürfte der Boss bekannt vorkommen: Gleeok feierte nämlich bereits im allerersten The Legend of Zelda (NES) aus dem Jahr 1987 sein Debüt als Boss-Gegner. Danach tauchte der Drache außerdem in Zelda: Oracle of Seasons und Phantom Hourglass auf.

Der Gleeok war bereits in vorherigen Zelda Tears of the Kingdom-Trailern zu sehen. Jedoch bestätigt der geleakte Werbeclip nun nicht nur die konkrete Bezeichnung bzw. den Namen des Ungetüms, sondern auch, dass es sich hierbei wirklich um eine Art Bossgegner handelt.

Der Gleeok aus dem offiziellen Gameplay-Trailer zu Zelda Tears of the Kingdom.

Hier könnt ihr euch den offiziellen finalen Gameplay-Trailer zu TotK ansehen. Ab Minute 3:20 könnt ihr außerdem noch einmal einen Blick auf den Gleeok in Großaufnahme werfen:

Release: The Legend of Zelda: Tears of the Kindgom erscheint am 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch. Zwei Wochen vor dem Release, am 28. April, soll außerdem eine spezielle Nintendo Switch OLED im Design des Spiels erscheinen.

