Back 4 Blood: Neuer Zombie-Shooter hat harte Left 4 Dead-Vibes

Left 4 Dead ist vielen Spieler*innen im Gedächtnis geblieben. Die Multiplayer-Partien auf von Zombies überrannten Maps bot eine dichte Atmosphäre. Dies könnt ihr bald wieder erleben. Zwar nicht in einer offiziellen Fortsetzung, dafür aber in Back 4 Blood.

Das fühlt sich wie Left4Dead an: Das von den Turtle Rock Studios entwickelte Multiplayer-Spiel lässt schon im Trailer das Gefühl von Left 4 Dead aufkommen. Einige Helden kämpfen sich durch eine Stadt, die von den Untoten und anderen, riesigen Monstern überrannt wurden. Das Szenario erinnert dabei stark an Resident Evil.

Größer und mehr Story als Left4Dead

Da geht noch mehr: Laut Turtle Rock dürft ihr viele Helden, mehr Fokus auf Story und mehr Feinde erwarten, als das in Left 4 Dead der Fall war. Es wurde sogar ein Gameplay-Video gezeigt, das noch viel mehr den Eindruck von Left 4 Dead erweckt, als der Render-Trailer. Es sind Horden an Monstern zu sehen und auch riesige Gegner, die plötzlich aus dem Boden brechen. Das Gameplay ist sehr schnell und ziemlich blutig.

Das, was es zu sehen gibt, dürfte Fans von Multiplayer-Shootern aber besonders von Left 4 Dead ansprechen. Erscheinen soll Back 4 Blood am 22. Juni 2021 für PS5 und PS4 sowie für Xbox Series X/S und Xbox One. Auf der offiziellen Website könnt ihr euch für einen Alpha-Test anmelden. Dieser startet schon in wenigen Tagen, am 17. Dezember. Am selben Tag gibt es zudem einen Livestream, in dem mehr über den Koop-Shooter verraten wird und ihr natürlich auch einiges an Gameplay zu sehen bekommt.

Was sagt ihr zu Back 4 Blood? Ist das der Quasi-Nachfolger zu Left 4 Dead auf den ihr gewartet habt?