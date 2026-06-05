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Ace Combat 8 - Vorschau-Video: Das Action-Spektakel ist die schönste Lüges des Jahres!

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Ace Combat 8 - Vorschau-Video: Das Action-Spektakel ist die schönste Lüges des Jahres!

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Christian Fritz Schneider
05.06.2026 | 10:30 Uhr

Am 2. Oktober 2026 kommt Ace Combat 8: Wings of Theve für PC, PS5 und Xbox Series raus und wir haben bereits sieben Missionen aus der PC-Version ausprobiert. Im Vorschau-Video zeigen wir Gameplay aus drei Einsätzen und fassen zusammen, worum es in der neuen Action-Flugsimulation geht und welche Neuerungen der neue Serienteil liefert.

Unser Video-Redakteur Christian Fritz Schneider spricht im Video zudem an, wie man die Grafik vom Vorgänger Ace Combat 7 auf dem PC noch verbessern kann. Wenn ihr das selbst machen wollt, müsst ihr nur die Datei "Engine.ini" im (womöglich versteckten) Ordner "C:\Users\EUER NUTZERNAME/AppData/Local/BANDAI NAMCO Entertainment/ACE COMBAT 7/Config" öffnen. Der USER-Ordner heißt bei euch vielleicht "Benutzer".

In der Datei ergänzt ihr dann die folgenden Zeilen:

[/script/engine.renderersettings]

r.ViewDistanceScale=10

r.SkeletalMeshLODBias=-2

r.StaticMeshLODDistanceScale=0.1

r.Streaming.HLODStrategy=2

Damit sollten Objekte am Boden, beispielsweise Bäume deutlich weiter weg dargestellt.
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Ace Combat 8: Wings of Theve

Ace Combat 8: Wings of Theve

Genre: Simulation

Release: 02.10.2026 (PC, PS5, Switch 2)

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