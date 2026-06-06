Crossfire: Neuer Singleplayer-Shooter von ehemaligen CoD-Entwicklern soll das Genre neu erfinden

Das als Multiplayer-Phänomen aus Südkorea Crossfire meldet sich mit einem brandneuen Ableger zurück – und der schlägt eine völlig andere Richtung ein. Das 2021 neu gegründete Studio That's No Moon, bestehend aus erfahrenen AAA-Veteranen von Naughty Dog und Infinity Ward (Call of Duty), kündigt ein Singleplayer-Action-Adventure an, das an kinoreife Taktik-Thriller erinnern soll.

Wir begleiten Layla und Cross, zwei verfeindete Elite-Operatoren, die sich angesichts einer tödlichen Bedrohung zu einer unfreiwilligen Allianz zusammenschließen müssen. Verkörpert werden die beiden von bekannten Hollywood-Gesichtern: Claudia Doumit (bekannt aus The Boys) und Ricky Whittle (American Gods) leihen den Hauptfiguren ihr Aussehen und ihre Stimmen.

Doch der Fokus auf ein intensives, narratives Erlebnis war den Entwicklern noch nicht genug, mit Crossfire wollen sie auch kurzerhand das Genre revolutionieren. Das Herzstück dafür ist das sogenannte Adaptive Cover. Dieses dynamische Deckungssystem passt die Haltung der Charaktere automatisch, realistisch und intuitiv an das Terrain und die aktuelle Feindposition an, ohne die Figuren in starre Animationen zu zwingen. So kann Layla über felsige Landschaften krabbeln und jeden Stein in eine passende Deckung verwandeln.

Auf Multiplayer- und Koop-Elemente will das Team übrigens bewusst verzichten. Auch Spieler-Entscheidungen bleiben aus, weil That’s No Moon eine klare Vision für die Geschichte haben, die sie erzählen möchten.

Das neue Crossfire erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie auf dem PC via Steam und Epic Games Store. Ein genaues Release-Datum steht aktuell noch nicht fest.