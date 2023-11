Das nächste Spiel der Genshin Impact-Macher bekommt eine Art eigenen Deadpool

Zenless Zone Zero heißt das nächste Spiel der Genshin Impact-Macher HoYoVerse, das aktuell für den PC, Android und iOS entwickelt wird. Ähnlich wie in Genshin spielt ihr dabei verschiedene, einzigartige Figuren in actionreichen Kämpfen. Dieses Mal sollen aber auch Roguelike-Elemente mit einfließen.

Nach einer längeren Funkstille haben sich die Entwickler*innen jetzt mit einem neuen Trailer zurückgemeldet. Darin wird der Charakter Billy Kid vorgestellt, der mit seiner roten Rüstung und den abgedrehten Sprüchen an den Marvel-Held Deadpool erinnert. Ein bisschen Gameplay aus der Postapokalypse gibt es ebenfalls zu sehen.