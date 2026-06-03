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Das neue Silent Hill hat einen Release

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Das neue Silent Hill hat einen Release

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Dennis Müller
03.06.2026 | 01:42 Uhr

Townfall ist der Name des neuen Silent Hill, von dem wir jetzt während der State of Play den Release erfahren haben. 

Los geht's demnach auf PS5 und PC am 24. September 2026

Im Spiel erleben wir die Geschichte von Simon Ordell, den es auf die schottische Fischerinsel St. Amelia verschlägt, auf der er sich in gewohnter Manier der Horrorreihe seiner Vergangenheit stellen muss. 

Weitere Infos zum Spiel haben wir für euch im verlinkten Artikel zusammengefasst

 

 
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Silent Hill: Townfall

Silent Hill: Townfall

Genre: Adventure

Release: 24.09.2026 (PS5)

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