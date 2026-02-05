Läuft gerade Horizon Hunter's Gathering ist das erste Multiplayer-Spiel im Horizon-Universum
Chris Werian
05.02.2026 | 16:30 Uhr

Sony hat mit einem Trailer den neuesten Horizon-Ableger angekündigt. Hunter's Gathering ist aber kein Singleplayer-Spiel, stattdessen geht ihr mit euren Freunden auf Robo-Jagd. Ihr könnt dabei heldenähnliche Hunter in einem Lager ausrüsten und dann in die Wildnis losziehen. Der Kampf wird als "taktisch" beschrieben, dabei geht es wohl vor allem um die einzigartigen Fähigkeiten der Jäger*innen.

Ende Februar soll es eine Beta-Version für PS5 und PC geben, dafür müsst ihr euch aber vorab im Beta-Programm von Sony registrieren.

Teil der Beta werden zwei Spielmodi:
• Ein Horden-Modus, bei dem ihr Gegner in Wellen umhauen müsst
• Ein mehrteiliges Herausforderungslevel, das stetig schwerer wird

Zudem wird es auch Cross-Progression und Crossplay geben, ihr könnt also über Plattformgrenzen hinweg mit euren Online-Bekanntschaften Missionen erledigen. Ein Launch-Termin wird noch nicht genannt.
