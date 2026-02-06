In diesem neuen Anime-Horror-Spiel müsst ihr den Fluch einer Meerjungfrau brechen

In Paranormasight: The Mermaid's Curse dreht sich alles um ein mysteriösen Fluch auf der Insel Kameshima: Menschen ertrinken auf ungewöhnliche Art und es kommt zu übernatürlichen Erscheinungen. Protagonist Yuza Minakuchi trifft bei einem Tauchgang auf dem Meeresgrund sogar auf eine andere Version von sich selbst.

Zusammen mit seinem besten Freund Azami Kumoi, einem Mädchen von unbekannter Herkunft, einem Schatzjäger aus einem fremden Land und einer geheimnisvollen Hausfrau will Yuza dem Mysterium der ungewöhnlichen Tode auf den Grund gehen.

Paranormasight: The Mermaid's Curse erscheint am 16. Februar 2026 auf Nintendo Switch 2, Steam, Android und iOS.