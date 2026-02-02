Läuft gerade In Hozy renoviert ihr alte Bruchbuden und macht wieder ein gemütliches Zuhause daraus - Releasedatum jetzt bekannt
In Hozy renoviert ihr alte Bruchbuden und macht wieder ein gemütliches Zuhause daraus - Releasedatum jetzt bekannt



Maximilian Franke
02.02.2026 | 14:30 Uhr

Im gemütlichen Cozy-Game Hozy rennoviert ihr heruntergekommende Räume und richtet sie danach wieder ein. Nachdem ihr in den Bruchbuden also den Müll beseitigt, Sauber gemacht und neu gestrichen habt, könnt ihr eurer Einrichtungsleidenschaft freien Lauf lassen, ganz wie in Die Sims oder vergleichbaren Spielen wie Small Spaces.

Außerdem verspricht Entwickler Come On Studio auch kleine Geschichten der ehemaligen Bewohner, deren ehemaliges Zuhause ihr ummodelliert. Ein bisschen Unpacking ist also auch mit dabei.

Cozy-typisch gibt es hier keine echten Herausforderungen, Zeitlimits oder Punkte. Stattdessen könnt ihr euch alle Zeit der Welt lassen und so lange an der Umgebung werkeln, bis ihr zufrieden seid. Oder um es in den Worten der Devs zu sagen: "Das Ziel ist der Flow der Zufriedenheit".

Dank des neuen Trailers wissen wir jetzt auch, wann es losgeht: Hozy erscheint am 30. März 2026 auf Steam.
