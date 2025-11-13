Paralives: Was euch zum Early Access-Start erwartet - und was nicht

Paralives wird eine Lebenssimulation im Stil von Die Sims. Am 8. Dezember startet der Early Access auf Steam und das kleine Entwicklerteam nutzt die Gelegenheit mit diesem Video, um noch einmal zusammenzufassen, was euch erwartet. Dazu gehören auch jede Menge Bugs und fehlende Features, die in den nächsten zwei Jahren bis zur finalen Veröffentlichung eingebaut werden sollen. Trotzdem machen die Ziele einen ambitionierten Eindruck und könnten besonders für Sims-Fans, die sich mehr Abwechslung im Genre wünschen, vielleicht interessant werden.

Paralives ist derzeit nur für PC angekündigt.