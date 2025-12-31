Läuft gerade Diese Spiele werden 2026 richtig groß!
Diese Spiele werden 2026 richtig groß!

12 Aufrufe

Diese Spiele werden 2026 richtig groß!

Julius Busch
31.12.2025 | 11:15 Uhr

Und da sind wir wieder zu Teil 2 unserer großen Blockbuster-Releasevorschau für 2026. Welche absoluten Blockbuster erwarten uns? Welche Spiele sollten wir alle unbedingt im Blick behalten? Und welche Titel sind vielleicht noch gar nicht so bekannt, aber wir sagen voraus, dass sie das nächste Clair Obscur werden könnten? Das Spielejahr 2026 wird so groß, dass wir diese Liste gleich auf zwei Videos aufgeteilt haben.
