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Summer Game Fest 2026 bestätigt erste Spiele des Showcases im Trailer

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Summer Game Fest 2026 bestätigt erste Spiele des Showcases im Trailer

04.06.2026 | 12:30 Uhr

Am 5. Juni 2026 steht die Eröffnungsshow des diesjährigen Summer Games Fest an. Einige Spieleenthüllungen sind bereits bestätigt, andere werden noch gemunkelt. Der "Hype Trailer" zur Show gibt jetzt schon einmal einen kleinen Ausblick auf die Titel, die uns erwarten werden.
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