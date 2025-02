Wenn ihr in Sims nur bauen wollt, ist Architect Life für PS5, Xbox und PC womöglich was für euch

Wenn ihr zu der Kategorie Mensch gehört, die Sims hauptsächlich spielen, um mit dem Geld-Cheat einfach drauflos zu bauen und eure Traumhäuser zu entwerfen, solltet ihr euch das kommende Indie-Spiel Architect Life mal anschauen. Hier macht ihr nämlich genau das. Anders als in Lebenssimulationen steht hier das Entwerfen eines Hauses und dessen Einrichtung komplett im Vordergrund. Einen Charaktereditor oder zwischenmenschliche Beziehungen gibt es hier nicht.

Stattdessen könnt ihr euch im Baumodus in 60 unterschiedlichen Umgebungen austoben und setz euer Werk von der Planungsphase bis zum fertig eingerichteten Gebäude in die Tat um. Dabei spielen spielt auch Management eine wichtige Rolle, denn ihr leitet euer eigenes Architekturbüro und müsst, zumindest in der Kampagne, auch auf euer Budget achten. Wenn ihr darauf keine Lust habt, gibt es aber auch einen freien Modus ohne Einschränkungen.

Ein Tipp: Wenn ihr weniger auf das Bauen ganzer Häuser ausseid und vor allem am Dekorieren von Wohnungen Spaß habt, können wir euch Small Spaces ans Herz legen, das wir euch bereits in einer Angespielt-Preview vorgestellt haben.

Architect Life soll am 5. Juni 2025 für PS5, Xbox und Steam erscheinen. Auch eine physische Version ist angekündigt. Ihr könnt jetzt schon einen Blick auf die kostenlose Demo werfen.