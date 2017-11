Destiny 2 - Xur: Standort & Inventar am 3.11.

Wie jede Woche ist Xur auch diesmal wieder in Destiny 2 anzutreffen. Der Händler bietet exotische Waffen und Rüstungsteile feil. Allerdings kommt er nur wenige Tage übers Wochenende und steht immer woanders. Wir zeigen euch seinen Standort und was er im Angebot hat.

Wann erscheint Xur heute?

Xur erscheint am Freitag, den 3.11. um 10:00 Uhr.

Xur verschwindet am Dienstag, den 7.11., um 10 Uhr (Weekly Reset).

Fundort: Wo ist Xur?

Xur befindet sich diesmal in der Europäischen Todeszone auf der Erde. Auf der Map seht ihr seine Position. Es gibt einen Schnellreisepunkt in der Nähe in der Gewundenen Bucht.

Was hat Xur im Angebot? Liste des Inventars

Wie immer bekommt ihr von Xur auch in dieser Woche eine exotische Waffe und drei exotische Rüstungsteile.

Waffe: Graviton-Lanze (Impulsgewehr) - 29 Legendäre Bruchstücke

(Impulsgewehr) - 29 Legendäre Bruchstücke Rüstung: Ahamkaras-Rückgrat (Hunter-Armschutz) - 23 Legendäre Bruchstücke

Rüstung: Maske des Stillen (Titan-Helm) - 23 Legendäre Bruchstücke

Rüstung: Nezareks Sünde (Warlock-Helm) - 23 Legendäre Bruchstücke

In den verlinkten Artikeln erfahrt ihr, ob sich die Exotics für eure Klasse lohnen und welchen Spielstil sie verfolgen.

Xurs Währung: Ihr benötigt Legendäre Bruchstücke

Wie immer könnt ihr bei Xur ausschließlich mit Legendären Bruchstücken zahlen. Diese bekommt ihr für das Zerlegen von Waffen und Rüstungsteilen von legendärer oder höherer Qualität.

Solltet ihr noch weitere Fragen haben, können wir diese hoffentlich in unserer Guide-Übersicht klären. Derzeit kursiert übrigens eine äußerst glaubwürdige Theorie darüber, wer hinter den neun Meistern steckt, die Xur gegen seinen Willen kontrollieren. Ihr könnt sie hier verfolgen.

Was kauft ihr euch diesmal bei Xur?