Der beachtliche Erfolg von Crash Bandicoot N. Sane Trilogy hat gezeigt, dass die Marken der ersten PlayStation-Generation derzeit einen zweiten Frühling erleben können. Und natürlich hat es nicht lange gedauert, bis die ersten Rufe nach einem PS4-Remaster von Spyro the Dragon aufkamen. Die Original-Entwickler von Insomniac Games machen aber deutlich, dass sie damit nichts zu tun haben.

Auf die Nachfrage eines Fans, der auf ein PS4-Remake von Spyros PS1-Abenteuern hofft, gab der offizielle Entwickler-Account auf Twitter an, dass dies ganz allein von Activision abhängt.

That's up to Activision, and like Naughty Dog didn't do the Crash port, we probably wouldn't do Soyro ourselves