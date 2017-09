Super Mario Odyssey - Neue Welten, Mini-Spiele, Bundle & (viel) mehr in Gameplay-Video enthüllt

Nachdem in der neuesten Nintendo Direct-Ausgabe bereits hochkarätige Titel wie Doom oder Wolfenstein 2: The New Colossus für die Switch enthüllt wurden, schloss Nintendo den Livestream mit dem derzeit größten Zugpferd des Unternehmens ab: Super Mario Odyssey. In einem fast acht Minuten langen Gameplay-Trailer, den wir euch wärmstens ans Herz legen, werden zahlreiche neue Spielelemente gezeigt:

Neben bereits bekannten Welten wie dem Luncheon oder dem Wooded Kingdom wurden zwei neue Gebiete enthüllt. Im Seaside Kingdom dürfen wir uns auf feine Sandstrände, glasklares Wasser und bunte Korallenriffe freuen. In dieser ist Mario teilweise sogar nur mit Badehose unterwegs.

Das Snow Kingdom hingegen ist eine eiskalte Schneewelt, die das italienische Maskottchen, das übrigens neuerdings kein Klempner mehr ist, vor Kälte erzittern lässt. Eingesammelte Münzen können in "Crazy Cap Stores" für zahlreiche Outfits und Collectibles ausgegeben werden, mit denen ihr Mario und euer Luftschiff Odyssey nach eigenem Gusto anpassen könnt.

Auf den Planeten stehen euch dabei auch viele verschiedene Minispiele zur Verfügung, an denen ihr teilnehmen dürft. Neben bereits vorgestellten Spielen wie dem Seilhüpfen in New Donk City ist nun von neuen Aktivitäten wie dem Koopa Free Running die Rede, im Trailer selbst ist auch eine Art Schneeball-Wettrennen in Shiviera zu sehen. Für den erfolgreichen Abschluss erhaltet ihr Monde (diese verdient ihr aber auch durch Erkundung, abgeschlossene Levels und Boss-Kämpfe), von denen eine gewisse Anzahl nötig sind, um in neue Gebiete zu reisen.

Auch ein Foto-Modus wird mit an Bord sein, der euch unter anderem mit verschiedenen Filtern herumspielen lässt. Passend zum Launch wird es neben drei neuen Amiibo-Figuren für Mario, Peach und Bowser auch ein Nintendo Switch-Bundle mit Super Mario Odyssey geben. Das Besondere: Beide Joy-Con der Switch sind passend zum Spiel rot eingefärbt, außerdem steuert Nintendo noch eine Transporttasche im Super Mario Odyssey-Design bei. Der Preis ist noch nicht bekannt.

Super Mario Odyssey wird am 27. Oktober für die Nintendo Switch erscheinen.

Überzeugt euch der neue Gameplay-Trailer?