Wer sich bisher gefragt hat, wie wir eigentlich Spiele von der Xbox One auf die Xbox One X bekommen, erhält jetzt die Antwort: Wir brauchen lediglich einen externen Speicher, auf den wir unsere Daten von der Xbox One packen, um sie dann ganz einfach auf die neue Microsoft-Konsole einzuspielen. Die bequeme Transfermöglichkeit gilt auch für unsere Xbox One-Settings, sodass wir nicht erst ewig im Menü der Xbox One X herumwühlen müssen. Das hat Microsofts Mike Ybarra während des gestrigen pre-gamescom 2017-Streams angekündigt.

Haben wir keinen externen Speicher zur Verfügung, dann dürfen wir unsere vorhandenen Spiele auch über das Heimnetzwerk von der alten auf die neue Konsole transferieren. Außerdem wird es möglich sein, 4K-Patches für vorhandene Spiele zu laden und anschließend via externen Speicher oder Heimnetzwerk auf die Xbox One X zu bringen.

Xbox One X - Neuer Lightmode für das UI

Im Rahmen des Stream stellte Ybarra außerdem den neuen "Light-Mode" für das User Interface der Xbox One und Xbox One X vor, der sich mit einem zukünftigen System-Update zum standardmäßigen "Dark-Mode" hinzugesellen soll.

Die Xbox One X erscheint am 7. November 2017 zu einem Preis von 499 Euro. Unten gelangt ihr zu allen weiteren Infos zur Konsole.

