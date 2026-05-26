Besser als jeder Gaming-Chair? Darum gehört der ergonomische Sihoo Doro C300 Pro V2 an euren Tisch!

Egal wie ihr sitzen wollt: Mit dem Sihoo Doro C300 Pro V2 ist es bequem!

Ein bekanntes Szenario: Nach einer epischen Gaming-Session am Wochenende, einem zu langen Serien-Marathon oder einem stressigen Tag im Homeoffice zieht der Nacken, der untere Rücken macht sich unangenehm bemerkbar und ihr fühlt euch, als hättet ihr gerade einen Bossfight im Real-Life absolviert.

Das muss aber nicht sein, denn den Grund für euer Ungemach müsst ihr nicht wortwörtlich “aussitzen”. Denn viele sogenannte “Gaming-Chairs” auf dem Markt sehen zwar aus, als wären sie direkt aus einem Rennwagen gelootet, bieten eurem Körper aber oft nur eins: starre, unnachgiebige Standard-Unterstützung.

Das mag für eine kurze Session noch ok sein, aber wer stundenlang konzentriert zockt oder arbeitet, sitzt nicht still wie eine Statue. Ihr bewegt euch, lehnt euch vor, weicht unwillkürlich aus und entspannt euch zwischendurch.

Genau hier setzt der Ergonomie-Spezialist Sihoo mit dem neuen Sihoo Doro C300 Pro V2 an. Dieser Stuhl ist kein normales Möbelstück, sondern ein hochentwickeltes Hardware-Upgrade für eure Gesundheit. Als erster "Full-Body Adaptive Ergonomic Chair" passt er sich dank wegweisender Technologien in Echtzeit jeder eurer Bewegungen an.

Das Hardware-Upgrade für euren Rücken: Die Tech-Features im Detail

Dieses Modell setzt auf eine aktive, fließende Interaktion mit eurem Körper. Sobald ihr euch bewegt, bewegt sich der Stuhl mit euch. Und das vollautomatisch und ganz ohne nerviges Herumfummeln an Hebeln und Stellschrauben.

Dieser Stuhl macht auch im Büro eine gute Figur!

Hier sind die besonderen Kern-Technologien, die den Doro C300 Pro V2 so stark machen:

DynaCore System – lückenloser Full-Body-Support

Das Herzstück des Stuhls ist das sogenannte DynaCore System, das für eine nahtlose, optimal koordinierte Ganzkörper-Unterstützung sorgt.

Dank einer intelligenten Echtzeit-Schwerkraftmessung registriert das System sofort, wenn ihr eure Position verändert, und koordiniert die vier entscheidenden Zonen – Kopf, Lendenwirbel, Rücken und Arme – fließend miteinander.

Zocken, Arbeiten oder kreative Tasks: Mit dem Sihoo Doro C300 Pro V2 sitzt ihr immer optimal!

Das bedeutet für euch: Egal, ob ihr hochkonzentriert nach vorne gelehnt zockt oder euch komplett entspannt zurücklegt, der Support bleibt lückenlos und stets gleich.

Vor allem beim Zurücklehnen entsteht so kein störendes „Loch“ im Rückenbereich, sodass sich selbst kurze Pausen maximal entspannt anfühlen.

SyncroFlex System – Euer ergonomischer Schatten

Jeder Körper ist anders gebaut, und genau an dieser Challenge scheitern herkömmliche Bürostühle meist kläglich. Denn wer ist schon der 08/15-Rando-NPC? Das SyncroFlex System des Doro C300 Pro V2 löst dieses Problem hingegen elegant über einen mechanischen Kniff.

Eine innovative Doppelfeder- und Doppelspur-Struktur “erkennt” quasi euren Körpertyp in dem Moment, in dem ihr euch hinsetzt. Die Rückenlehne passt sich dann an die natürliche Krümmung eurer Wirbelsäule an und gleitet bei jeder Bewegung geschmeidig mit.

Egal wie ihr sitzt, der Stuhl macht es mit!

Durch diese spezielle Gleittechnologie verschiebt sich die Lendenwirbelstütze synchron mit eurem Schwerpunkt und bleibt so immer in der optimalen Position.

Das Ergebnis: Der Stuhl liefert eine maßgeschneiderte, personalisierte Passform für jede Statur, ohne dass ihr auch nur einen Handgriff machen müsst.

Self-Adaptive Dynamic Lumbar Support 2.0 – Die Rettung gegen das Hohlkreuz

Es gibt viele Schwerpunkte bei einem guten Stuhl und einer davon betrifft den “Lumbar Support”. Denn der untere Rücken ist bei langen Sessions die absolute S-Tier-Problemzone.

Die selbstadaptive dynamische Lendenwirbelstütze 2.0 des Sihoo Doro C300 Pro V2 drückt nicht einfach stumpf gegen eure Wirbelsäule. Das würde eh kaum etwas bringen! Vielmehr stützt sie gezielt dort, wo der Druck auch wirklich gebraucht wird.

Der Sihoo Doro C300 Pro V2 hat euren Rücken immer im Griff.

Die optimierte, extra breite Unterstützungsfläche schmiegt sich ideal an euren unteren Rücken an und fängt auch horizontale Hüftbewegungen sauber ab. Eine integrierte Druckentlastungsfeder sorgt obendrein dafür, dass auch kräftigere User eine spürbare Entlastung erfahren.

Nützlich: Über eine mechanische 3-Stufen-Einstellung könnt ihr den Support perfekt an eure Aktivität anpassen: Level 1 für aufrechtes, fokussiertes Arbeiten, Level 2 für kurze Gaming-Pausen und Level 3 mit leichtem Tilt, um das Kreuzbein perfekt zu stützen.

Noch nützlicher: Beim Zurücklehnen gleitet die Stütze mit nach unten, wodurch das berüchtigte, schmerzhafte „Loch“ am Steißbein effektiv verhindert wird.

8D Bionic Armlehnen – Flexibilität für Controller, Maus und Mobile-Gaming

Wisst ihr, was ein absolut wichtiges Feature jedes Stuhls ist, das aber kaum jemand auf dem Schirm hat? Armlehnen! Denn je nachdem, was ihr gerade macht, braucht ihr sie in einer anderen Position oder womöglich gar keine Armlehnen!

Hier haben die Konstrukteure bei Sihoo clever mitgedacht und euch die 8D Bionic Armrests spendiert.

Die Armlehnen sind extrem flexibel und passen zu wirklich jeder Aufgabe.

Die Lehnen lassen sich in acht Richtungen (daher das 8D) flexibel justieren: 85 mm in der Höhe, 40 mm nach vorne oder hinten, 125 mm nach links oder rechts sowie im Rotationswinkel.

Der Clou für Gamer: Der hintere Teil der Armlehne lässt sich um 36 Grad nach oben klappen und um 40 Grad neigen. Das ist die perfekte „Ablage“ für eure Ellbogen beim Zocken auf dem Smartphone oder der Nintendo Switch.

Der vordere Bereich der Armlehnen lässt sich außerdem um 20 Grad absenken, damit eure Unterarme beim Tippen auf der Tastatur flach aufliegen und eure Schultern nicht verkrampfen. Zudem sind die Armlehnen direkt mit der Neigungsmechanik des Stuhls gekoppelt und bewegen sich beim Zurücklehnen synchron mit, damit eure Arme immer entspannt abgelegt bleiben.

Der Sihoo Doro C300 Pro V2 verfügt über zahlreiche Zertifizierungen, wie BIFMA, SGS & TÜV. Obendrein könnt ihr den Stuhl 30 Tage kostenlos testen und bekommt dazu noch 3 Jahre Garantie! Ihr seht also, der Sihoo Doro C300 Pro V2 ist ein Stuhl, der immer in Bewegung ist.

Und damit euch immer und jederzeit optimal unterstützt und maximalen Komfort bietet. Holt ihn euch also noch heute zum Top-Preis von aktuell 469,99 €. Mit dem exklusiven Rabattcode SihoGP6 gibt es zusätzlich 6 % Rabatt und so einen Endpreis von 441,79 €.