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Lizenz zum Hype: Ist das James-Bond-Spiel wirklich so gut?

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Lizenz zum Hype: Ist das James-Bond-Spiel wirklich so gut?

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Lea Herfurtner, Paul Aeils, Marco Risch
30.05.2026 | 10:00 Uhr

Nach 14 Jahren Funkstille ist James Bond endlich zurück auf unseren Konsolen und PCs. Gemeinsam mit Tester Paul und Film-Experte Marco von Nerdkultur klären wir, ob der rasante Mix aus Hitman-Stealth und Uncharted-Action von 007 First Light, Film- wie Gaming-Fans gleichermaßen umhaut. Schnappt euch euren Wodka Martini, hier ist unser ultimativer Talk zum neuen Agenten-Spektakel!

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