Lizenz zum Hype: Ist das James-Bond-Spiel wirklich so gut?

Nach 14 Jahren Funkstille ist James Bond endlich zurück auf unseren Konsolen und PCs. Gemeinsam mit Tester Paul und Film-Experte Marco von Nerdkultur klären wir, ob der rasante Mix aus Hitman-Stealth und Uncharted-Action von 007 First Light, Film- wie Gaming-Fans gleichermaßen umhaut. Schnappt euch euren Wodka Martini, hier ist unser ultimativer Talk zum neuen Agenten-Spektakel!

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Was ist GameStar Talk?

GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!