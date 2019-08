1 Milliarde Downloads - Pokémon GO knackt Meilenstein

Pokémon GO-Entwickler Niantic und The Pokémon Company haben Grund zur Freude: Über eine Milliarde Mal wurde Pokémon GO mittlerweile heruntergeladen. Diese Zahl gaben sie jetzt in einem Fernsehspot bekannt.

Der Spot ist zwar auf japanisch, die Aussage ist jedoch im letzten Bild im Satz unter dem Pokémon-Logo zu finden, falls jemand ein bisschen knobeln möchte oder selbst japanisch spricht.

Pokémon GO ist bereits seit seinem Release vor zwei Jahren erfolgreich, was unter anderem am Spielprinzip, aber auch an der Marke Pokémon liegt. Wizards Unite, das AR Harry Potter-Spiel, bleibt beim gleichen Prinzip beispielsweise meilenweit hinter den Downloads zurück.

Keine Milliarde Menschen

Allerdings bedeutet eine Milliarde Downloads nicht zwangsläufig eine Milliarde aktive Spieler. Dann würde jeder achte Mensch auf dem Planeten Pokémon GO spielen. Manche laden das Spiel herunter, probieren es aus und fassen es nach einer Woche nicht mehr an. Andere gehen komplett ins andere Extrem und laden es sich direkt auf mehreren Geräten herunter, um effektiver zu Farmen.

Bei so beeindruckenden Downloadzahlen, die sogar die 176 Millionen verkauften Minecraft-Versionen in den Schatten stellen, interessiert uns natürlich, wer bei uns in der Community ebenfalls immer noch regelmäßig auf Monstersuche geht.

