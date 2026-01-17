PS5-Exclusives 2026: Alle PlayStation 5-Exklusivspiele, die in diesem Jahr erscheinen

Hier sind alle (Konsolen-)-Exklusivspiele, die 2026 für die PlayStation 5 erscheinen.

Linda Sprenger
17.01.2026 | 18:00 Uhr

Saros von Housemarque ist eines der PS5-Highlights, die uns 2026 erwarten. Saros von Housemarque ist eines der PS5-Highlights, die uns 2026 erwarten.

Die PS5 geht in ihr sechstes Lebensjahr und bekommt 2026 mit Spielen wie GTA 6, Crimson Desert oder Resident Evil Requiem mehrere Blockbuster mit riesigem Hitpotenzial spendiert. Aber wie sieht's eigentlich mit Exklusivspielen aus? Schauen wir doch mal, welche Exclusives oder Console-Exclusives die gute alte PlayStation 5 in diesem Jahr für uns zu bieten hat!

Update, 17.01.2026 - Neues Spiel hinzugefügt (Code Violet).

Saros

Video starten 1:34 Saros: Das PS5-Exclusive wurde verschoben - Release nicht mehr im März 2026

  • Release: 30. April 2026
  • Entwickler: Housemarque

Mit Saros bringen die Macher*innen des PS5-Exklusivhits Returnal im April endlich ihr neuestes Roguelite auf den Markt. Diesmal schlüpfen wir in die Rolle des Vollstreckers Arjun, der unerbittlich gegen Gegnerhorden und eine immer wiederkehrende Sonnenfinsternis kämpft.

Marvel's Wolverine

Video starten 1:52 Sony enthüllt das Wolverine-Spiel der Spider-Man-Macher und zeigt knallhartes Gameplay mit literweise Blut

  • Release: Herbst 2026
  • Entwickler: Insomniac Games

Insomniac Games lässt uns mit Marvel's Wolverine im Herbst die Krallen ausfahren. Das kalifornische Entwicklerteam hinter den Spider-Man-Spielen setzt diesmal verstärkt auf brutale Action und lässt uns als Wolverine gnadenlos durch Gegnerhorden schnetzeln. Das Gameplay erinnert dabei auf den ersten Blick an einen Mix aus Uncharted und Mortal Kombat.

Phantom Blade Zero

Video starten 4:09 Phantom Blade Zero: Das wunderschöne Actionspiel hat einen Releasetermin und ein bisschen müssen wir uns noch gedulden

  • Release: 09. September 2026 (konsolenexklusiv für PS5, kommt später auch für andere Plattformen)
  • Entwickler: S-Game

Im Action-RPG Phantom Blade Zero schlüpfen wir in die Rolle eines Elite-Assassinen, der noch 66 Tage zu leben hat. Das Gameplay erinnert dank der rasanten Kämpfe an einen Mix aus Ninja Gaiden und Devil May Cry. Auch alte Kung-Fu-Filme dienten als Inspirationsquelle.

Code Violet

Video starten 1:44 Code Violet: Launch-Trailer zum Möchtegern-Dino Crisis

  • Release: 10. Januar 2026
  • Entwickler: TeamKill Media LLC

Mit Code Violet ist seit dem 10. Januar 2026 das offizielle erste PS5-Exclusive des Jahres erhältlich. Allerdings entpuppt sich die düstere Dino-Ballerei von Entwicklerstudio TeamKill Media LLC als absoluter Flop.

Der Titel steht bei schwachen 38 Punkten auf Metacritic (Stand 13. Januar 2026). Kritisiert werden unter anderem die seltsamen Animationen, das verbuggte Gameplay und die lächerliche Story. Mehr zur "Dino-Gurke" lest ihr im GamePro-Artikel oben.

Weitere PS5-Exklusivspiele 2026

Release 2026 oder später

Intergalactic The Heretic Prophet

Video starten 4:33 Intergalactic: The Heretic Prophet - Der erste Trailer des neuen Spiels von Naughty Dog

Intergalactic: The Heretic Prophet ist das neueste Projekt der The Last of Us-Macher*innen von Naughty Dog. Doch ein Release des kommenden Sci-Fi-Abenteuers im Jahr 2026 ist aktuellen Berichten zufolge mehr als fraglich. Aus einem Bloomberg-Report von Dezember 2025 ging hervor, dass das Entwicklerteam aktuell sehr hart crunchen müsse, um den Release-Plan einzuhalten. Erscheinen soll Intergalactic nicht 2026, sondern Mitte 2027.

Auf welche Exclusives für die PS5 freut ihr euch 2026 besonders und warum?

