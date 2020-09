Zum 35. Geburtstag von Super Mario Bros. haben mit Super Mario 3D All-Stars drei Klassiker ihren Weg auf die Nintendo Switch gefunden Die Konsole hatte schon zuvor eine ganze Reihe von Mario-Spielen zu bieten, die sich den Titel "Klassiker" redlich verdient haben. In diesem Artikel verschaffen wir euch einen Überblick über die besten Mario-Spiele, die ihr bis jetzt auf der Switch bekommen könnt:

Super Mario 3D All-Stars

Mit dem schon erwähnten Super Mario 3D All-Stars bekommt ihr gleich drei 3D-Jump&Run-Klassiker in einer für die Nintendo Switch optimierten Version:

Das ursprünglich für den Nintendo 64 erschienene Super Mario 64 gilt bis heute als der Titel, der seinerzeit das Genre ins 3D-Zeitalter geführt hat. Durch die Gemälde im Pilzpalast hindurch hüpfen wir direkt in viele fantastische Welten hinein. Mit einfachen Sprüngen gibt sich Mario in diesem Jump&Run übrigens nicht mehr zufrieden: Wandsprünge und Saltos helfen uns beim Überwinden der Hindernisse, sofern Mario nicht gleich mit weißen Flügeln in die Luft geht.

Im Gamecube-Klassiker Super Mario Sunshine begleiten wir den Klempner auf die tropische Isla Delfino, wo er eigentlich nur seinen Urlaub verbringen wollte, als er wieder Willen in ein finsteres Komplott hineingezogen wird. Der Titel zeichnet sich nicht zuletzt durch die sprechende Wasserdüse namens Dreckweg 08/17 aus, mit deren Hilfe Mario die Insel vom Schmutz befreit. So erhält die Reihe ein cooles neues Gameplay-Element.

Super Mario Galaxy, ursprünglich auf der Wii zu Hause, gilt bis heute als eines der besten und kreativsten Jump&Runs überhaupt, nicht zuletzt aufgrund des großartigen Leveldesigns. Hier fliegen wir auf der Suche nach den Powersternen von Planet zu Planet und stoßen überall auf abwechslungsreiche Platforming-Herausforderungen. Technisch ist das bunte Abenteuer hervorragend gealtert, im Handheld-Modus wurde die Bewegungssteuerung durch den Touchscreen ersetzt.

Super Mario 3D All-Stars für 59,99€ im Nintendo eShop

Super Mario Odyssey

GamePro-Wertung: 95 Punkte

Super Mario Odyssey war einer der ersten großen Hits für die Nintendo Switch und gilt schon jetzt als Klassiker. Im Grunde handelt es sich um ein typisches 3D-Jump&Run ganz im Stile der in Super Mario 3D All-Stars enthaltenen Titel, aber mit vielen neuen Ideen. Vor allem der Hutwurf, durch den Mario die Kontrolle über andere Figuren übernehmen kann, bringt interessante taktische Möglichkeiten mit sich. Für Abwechslung und Nostalgie-Gefühle sorgen zudem die auf kreative Weise in die Level eingewobenen 2D-Abschnitte.

Super Mario Odyssey für 59,99€ im Nintendo eShop

Super Mario Maker 2

GamePro-Wertung: 86 Punkte

Mit Super Mario Maker 2 können wir unsere eigenen Mario-Levels bauen, spielen und mit Spielern auf der ganzen Welt teilen. Dabei stehen uns diesmal im Vergleich zum ersten Teil viele neue Tools und Elemente zur Verfügung, vom Greifhaken bis zum Wirbelsturm. Außerdem können wir zwischen pixeligem SNES-Look und moderner Grafik wählen. Auch ein Story-Modus mit über 100 Leveln wird geboten, in dem wir Prinzessin Peach beim Wiederaufbau ihres Schlosses helfen.

Super Mario Maker 2 für 59,99€ im Nintendo eShop

Mario Kart 8 Deluxe

GamePro-Wertung: 92 Punkte

Schon viele Franchises haben sich an einem eigenen Kartracer versucht, aber an das große Vorbild Mario Kart ist bislang keiner herangekommen. Mit Mario Kart 8 Deluxe kommt der jüngste Teil der legendären Rennspiel-Reihe auf die Nintendo Switch, und zwar inklusive aller Extras, die der Wii-U-Version nach und nach hinzugefügt wurden. Dadurch verfügt die Deluxe-Fassung mit 37 Fahrern und 48 Strecken über einen gewaltigen Umfang. Der Spielspaß auf den bunten, mit zahlreichen nützlichen Items gespickten Kursen ist natürlich noch so hoch wie immer, ganz besonders im lokalen Mehrspielermodus.

Mario Kart 8 Deluxe für 59,99€ im Nintendo eShop

Paper Mario: The Origami King

GamePro-Wertung: 82 Punkte

Das erst im Juli erschienene Paper Mario ist, abgesehen von Super Mario 3D All-Stars, der jüngste Mario-Titel für die Switch. Das Rollenspiel besticht auf den ersten Blick vor allem durch seinen hübschen, farbenprächtigen Look im niedlichen Bastel-Stil. Aber auch der Humor des Spiels sowie Story und Charaktere können überzeugen. Wir müssen Prinzessin Peach helfen, die vom fiesen König Olly in Origami verwandelt wurde. Der Schwierigkeitsgrad des neuen Paper Mario ist eher leicht geraten, was den positiven Effekt hat, dass wir die Spielwelt ohne Frusterlebnisse genießen können.

Paper Mario: The Origami King für 59,99€ im Nintendo eShop

New Super Mario Bros. U Deluxe

GamePro-Wertung: 85 Punkte

New Super Mario Bros. U Deluxe ist die Switch-Neuauflage des ursprünglich für die Wii U erschienenen 2D-Jump&Runs. Mit seinem fordernden, aber stets fairen Gameplay ist es genau das richtige Spiel für alle, die einen traditionellen Mario-Platformer wie zu SNES-Zeiten wollen. Für eine Menge Spaß sorgt außerdem der chaotische lokale Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler. In der Switch-Version ist übrigens auch der DLC New Super Luigi U enthalten. Mit Luigi erlebt ihr die großartig designten Levels aus dem Hauptspiel noch einmal auf andere Weise.

New Super Mario Bros. U Deluxe für 59,99€ im Nintendo eShop

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

GamePro-Wertung: 86 Punkte

Mario + Rabbids: Kingdom Battle zählt zu den großen Überraschungen für die Nintendo Switch, und das nicht nur aufgrund des unerwarteten Crossovers mit den niedlichen, aber auch unverschämten Häschen aus dem Hause Ubisoft. Mario hat sich mit diesem Rundentaktikspiel im Stile eines XCOM auch in ein ganz neues Genre vorgewagt. Das Experiment ist mehr als gelungen, nicht zuletzt aufgrund der verschiedenen Charaktere mit ihren abwechslungsreichen Spezialfähigkeiten, deren kluge Kombination der Schlüssel zum Erfolg ist.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle für 39,99€ im Nintendo eShop

Super Mario Party

GamePro-Wertung: 80 Punkte

Mit Super Mario Party für die Nintendo Switch geht der Party-Spaß in die nächste Runde und bringt 80 Minispiele mit. Die Spieler ziehen ihre Figur über ein Spielbrett dem Ziel entgegen und müssen je nachdem, auf welchem Feld sie landen, in den verschiedensten Wettkämpfen gegeneinander antreten. Dabei stehen mehr als 20 Charaktere aus der Welt von Super Mario zu Auswahl, die sogar ihre eigenen Würfel mitbringen. Außerdem gibt es natürlich verschiedene Modi und Spielbretter, vom Riesenobst-Paradies bis zu König Bob-ombs Pulverfass-Mine.

Super Mario Party für 59,99€ im Nintendo eShop

Mario Tennis Aces

GamePro-Wertung: 85 Punkte

In Mario Tennis Aces können bis zu vier Spieler zu spannenden Matches mit den bekannten Charakteren aus dem Mario-Universum antreten. Dabei reicht Reaktionsschnelligkeit allein nicht für den Sieg, man muss sich auch taktisch klug im richtigen Moment für den richtigen Schlag entscheiden. Geboten wird übrigens weit mehr als "nur" normales Tennis. Schon die Schauplätze vom Dschungel bis zum Bahnhof sorgen für Abwechslung. Außerdem gibt es einen Abenteuermodus, in dem wir Luigi von einem Fluch befreien müssen, mit dem er durch einen uralten Schläger belegt wurde.

Mario Tennis Aces für 59,99€ im Nintendo eShop

Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020

Mit den Olympischen Spielen in Tokyo hat es in diesem Jahr nicht ganz wie geplant geklappt, aber Mario und Sonic haben sich davon nicht beirren lassen und ihre Wettkämpfe trotzdem abgehalten. Deshalb könnt ihr nun in Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen mit zahlreichen Charakteren aus den beiden Spieleuniversen von Nintendo und Sega in den verschiedensten Disziplinen antreten, darunter auch brandneue wie Skateboarding, Karate und Klettern. Wer erst mal reinschnuppern möchte, kann die kostenlose Demo ausprobieren.

Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020 im Nintendo eShop

Die Mario-Neuerscheinung im Oktober

Wie ihr an der obigen Liste seht, hatte Mario auf der Nintendo Switch bereits eine Menge zu tun. Der Klempner gönnt sich jedoch auch in Zukunft keine Pause und wird bereits im Oktober mit einem neuen Spiel auf der Switch aktiv sein:

Super Mario Bros. 35 ist ein speziell zur Feier des 35. Geburtstags von Super Mario Bros. entwickeltes Spiel, das nur vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021 heruntergeladen und gespielt werden kann. In klassischen 2D-Mario-Levels liefern sich hier 35 Spieler einen Wettkampf im Battle-Royale-Stil: Besiegte Feinde landen umgehend vor den Füßen anderer Spieler und machen diesen das Leben schwer. Die Runde ist vorbei, wenn nur noch ein Spieler übrig ist. Ähnlich wie das beliebte Tetris 99 ist Super Mario Bros. 35 ausschließlich für Mitglieder von Nintendo Switch Online verfügbar.

Super Mario Bros. 35 im Nintendo eShop