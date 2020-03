5 kommende Switch-Spiele wie Legend of Zelda

Ihr habt schon alle The Legend of Zelda-Teile auf der Switch und dem 3DS durgespielt und Breath of the Wild 2 ist einfach noch viel zu lange hin? Dann könnten euch diese kommenden Switch-Spiele die Wartezeit versüßen. Auf der Nintendo Indie World wurden jede Menge Spiele vorgestellt, unter anderem fünf, die uns in dem ein oder anderen Aspekt sehr stark an die Serie erinnert haben.

Vielleicht sind sie ja auch was für euch:

Blue Fire

Worum geht's? Das Action-Game Blue Fire erinnert uns mit seinen Hack and Slash-Einlagen auf den ersten Blick an eine etwas knuddeligere Version von Diablo. In Verbindung mit den vielen Plattformer-Elementen, den vielen Tempeln, die erkundet werden müssen und unserem schwertschwingenden, umhangtragenden Helden kommt jedoch definitiv Zelda-Stimmung auf.

Um vereinsamte Gegenden, fiese Bossgegner und verzwickte Klettereinlagen zu meistern, braucht es nämlich nicht nur Schlagkraft, sondern auch Geschick. Um die harten Bosskämpfe unterwegs zu bestreiten, können wir unser Equipment und die Waffen upgraden sowie unzählige Collectibles sammeln, die uns ebenfalls helfen.

Wann erscheint es? Blue Fire erscheint im Sommer 2020 zeitexklusiv für die Switch, danach ist jedoch auch ein Release für die PS4 geplant.

Baldo

Worum geht's: Baldo haben wir euch bei seinem Reveal schon einmal vorgestellt, und zwar, wen überrascht es, als Zelda-Alternative im Studio-Ghibli-Stil. Die Assoziation kommt liegt nahe, schließlich gibt es hier eine Gruppe liebenswerter Figuren, die gemeinsam durch eine Welt ziehen, die auch in dem japanischen Animationsstudio entstanden sein könnte.

Die scheinbar friedliche Welt wird nachts von fiesem schwarzen Schleim mit spitzen Zähnen heimgesucht, und auch abseits dieser ungewollten Besucher scheint im Universum von Baldo einiges im Argen zu liegen. Deswegen erkunden wir als unser liebenswerter Held die Umgebung, lösen Schalterrätsel, weichen Fallen aus und bekämpfen alles, was sich uns in den Weg stellt.

Wann erscheint es? Baldo erscheint im Sommer 2020 zeitexklusiv für die Nintendo Switch.

The Last Campfire

Worum geht's: Von Hello Games, den Machern von No Man's Sky, erscheint nun ein komplett anderes Spiel. In The Last Campfire schlüpfen wir in die Rolle von etwas, das aussieht wie ein kleiner, blauer, gesichtsloser Kartoffelsack. Die Aufgabe des Kartoffelsacks scheint es zu sein, einer dunkel gewordenen Welt das Licht zurückzubringen.

Dafür wieselt er sich durch Dungeons, deren Wege druch diverse Schalterrätsel versperrt sind. Und wenn euch das keine "Link im Tempel"-Flashbacks gibt, dann erinnern euch vielleicht die kauzigen, liebenswert designten Figuren an die Bewohner Hyrules.

Wann erscheint es? The Last Campfire erscheint im Sommer 2020.

Eldest Souls

Worum geht's: Wenn ihr die Legend of Zelda-Reihe liebt, euch die Bosskämpfe aber immer ein bisschen zu einfach waren, solltet ihr einen Blick auf Eldest Souls werfen. Dort sind wir ebenfalls mit einer Art Tunika und einem Riesenschwert in Dungeons unterwegs, allerdings hat irgendjemand den Schwierigkeitsregler der Kämpfe ordentlich aufgedreht.

Eldest Souls ist düsterer, aber nicht minder schön designt. Statt freundlicher Hyruler sehen wir beispielsweise eine Magierin und einen grimmigen Schmied, der uns ein bisschen an einen bestimmten Gott des Krieges erinnert.

Wann erscheint es: Eldest Souls erscheint im Sommer 2020.

Ghost of A Tale

Worum geht's: Ghost of A Tale ist eine Mischung aus Legend of Zelda und A Plague Tale: Innocence. Nur spielen wir keine menschlichen Helden, sondern eine sehr mutige Maus, deren Welt durch eine fiese Rattenregierung unterdrückt wird. Um Maus Tilo zu retten, die Bösewichte zu besiegen und vielleicht des Mäuerichs wahre Liebe zu finden, müssen wir geschickt sein.

Rätsel wollen gelöst, Wachen umschlichen und Verbündeten geholfen werden. Hierbei spielt das Stealthsystem eine große Rolle, aber auch die Puzzle sind nicht von schlechten Eltern.

Wann erscheint es: Ghost of A Tale erscheint im Frühling 2020 für die Switch.

Auf welche Spiele der Indie World freut ihr euch besonders?