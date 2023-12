Von Sailor Moon bis Monster Rancher - 8 RTL 2-Anime, die wir auch heute noch jeden ans Herz legen

Welchen RTL 2-Anime habt ihr am liebsten gesehen?

Aktuell gibt es auf RTL 2 keine Animes mehr, selbst der Anime-Sonntag wurde mittlerweile abgeschafft. Um das Jahr 2000 herum gab es eine Zeit, in der zwischen Frauentausch und Big Brother auch unter der Woche ein Sendeblock mit Anime-Serien lief.

Mit den animierten Serien ab Mittag hat RTL 2 eine ganze Generation geprägt und dabei geholfen, Animes in Deutschland zu etablieren. Schon im Jahr 1993 startete die erste Anime-Welle mit Mila Superstar und den Kickers.

Falls ihr jetzt schon einen Nostalgie-Flashback verspürt, machen wir direkt weiter damit und präsentierten euch acht Animes aus dieser Hochzeit, die wir einfach nicht vergessen können.

Pokémon

1:03 Pokémon: Erster englischer Trailer zu Ashs Abschied veröffentlicht

Darum geht’s: Der 10-jährige Ash Ketchum hat nur einen Traum: Er will der Allerbeste sein, wie es keiner vor ihm war. Dafür streift er durchs ganze Land, sucht weit und breit nach Pokémon und bestreitet mit ihnen Kämpfe.

Besonders die Vielfalt der Pokémon und die Frage, ob Ash sich seinen Traum erfüllen kann, machen den Anime so interessant. Mittlerweile zählen die bunten Taschenmonster zu den erfolgreichsten Franchises weltweit, was über den Anime und die Videospiele weit hinausgeht.

Digimon

1:34 Digimon: Trailer zum Ikonischen Intro aus Staffel 1

Darum geht’s: Sieben Kinder landen auf unerklärliche Weise in einer fremden Welt, die auf den ersten Blick normal erscheint. Als sie jedoch auf kleine Monster treffen, die sich prompt als Digimon vorstellen, müssen sie zu ihrem Schreck feststellen, dass sie in einer digitalen Welt festsitzen. Während sie sich mit den kleinen Digimon anfreunden, bekommen sie es aber auch mit Exemplaren zu tun, die ihnen nicht wohlgesonnen sind.

Wie Pokémon wurde auch Digimon von Anfang an als Multimedia-Franchise ausgebaut, wobei die Spiele, vor allem im Westen, nie den gleichen Anklang fanden wie bei Pokémon.

Doch dafür überzeugte der Anime umso mehr. Die deutschen Openings sind auch heute noch ein Ohrwurm, den Refrain zu „Leb deinen Traum“ können wohl viele Anime-Fans im Schlaf mitsingen. Wer mit Pokémon weniger anfangen konnte, hatte damit meist mit Digimon seine Freude.

Dragon Ball Z

1:49 Dragon Ball Z: Das Intro zu Du wirst unbesiegbar sein

Darum geht’s: Vier Jahre ist es her, seit Son Goku den Oberteufel Piccolo besiegt hat. Sein idyllisches Leben mit Chichi und seinem Sohn Son Gohan wird aber kurzerhand gestört, als ein Außerirdischer namens Radditz auf der Erde landet und sie erobern will. Wie Son Goku jedoch feststellen muss, bleibt Radditz nicht die einzige Gefahr, die es zu bekämpfen gilt.

Dragon Ball Z war ein Phänomen wie kein Zweites. Auf dem Schulhof haben wir die Kamehameha-Pose geübt, während wir um 19:00 Uhr vor dem TV gemeinsam mit Gleichgesinnten und Son Goku die Genkidama vorbereitet haben. Der Anime öffnete den Weg für andere japanische Zeichentrickserien in den Westen.

Dragon Ball Z prägte das Shounen-Genre nachhaltig. Andere Animes wie Naruto und One Piece ließen sich von der Story und den actionreichen Kämpfen inspirieren. Die Charaktere durchleben unglaubliche Wandlungen, so erleben wir beispielsweise Son Gohan, wie er vom kleinen Knirps zum liebevollen Familienvater wird.

InuYasha

1:36 InuYasha: Fliegt mit diesem Opening durch die Zeit

Darum geht’s: Als Kagome an ihrem 15. Geburtstag versucht, ihre Katze zu retten und dabei in einen sagenumwobenen Brunnen steigt, verschlägt es sie prompt in eine andere Epoche. Hier trifft sie auf Inuyasha, einen Dämon, der an einem Baum festgebunden wurde. Als Gefahr droht, ist sie gezwungen, ihn zu befreien. Aber kann sie ihm trauen?

Nach dem Erfolg von Ranma ½, das übrigens auch auf RTL 2 lief, wurde InuYasha schnell der nächste Hit von Rumiko Takahashi. Obwohl InuYasha erst 2003 nach Deutschland kam, fand sich sehr schnell eine Fangemeinde. Leider wurde der Anime auf RTL 2 nie fertig erzählt. Der Fantasy-Epos wurde erst 2020 mit einer finalen Staffel auf ProSieben MAXX beendet.

Sailor Moon

1:29 Sailor Moon - Tanzt zum fetzigen Soundtrack von Sag das Zauberwort

Darum geht’s: Die lebensfreudige Bunny trifft eines Tages auf die Katze Luna. Diese erzählt ihr von der bösen Königin Beryl, die wiedergeboren wurde und nun die Welt bedroht. Die 14-Jährige wird dabei gegen ihren Willen auserkoren, als magische Kriegerin die Welt vor dem Unheil zu bewahren und muss lernen, in diese Rolle hineinzuwachsen.

Schon im Jahr 1997 lief die erste Folge Sailor Moon auf RTL 2 und ebnete den Weg für viele andere Anime-Serien. Sailor Moon gilt auch als Wegbereiter, allerdings für Shoujo-Animes, die Mädchen als Zielgruppe haben. Die Marke ist nach wie vor sehr beliebt, was sich beispielsweise anhand von Kollaborationen mit der Modemarke Vans zeigt.

Monster Rancher

Mochi und Genki bestreiten gemeinsam das Abenteuer.

Darum geht’s: Der elfjährige Genki brennt vor allem für das Videospiel ‘Monster Rancher’. Als er sich die neueste Version kauft, passiert das scheinbar Unmögliche. Beim Spielen findet er sich auf einmal selbst in der Welt von Monster Rancher wieder und muss mit neuen Gefährt*innen die Welt vor dem bösen Moo retten, der versucht, alle Monster unter seine Kontrolle zu bringen.

Bei Monster Rancher handelt es sich wohl um den unbekanntesten Anime in dieser Liste, doch er ist ein echter Geheimtipp. Vom Opening bis hin zur Beziehung zwischen Genki und seinem besten Freund Moochi war der Anime eine Wohlfühlserie. Streng genommen handelt es sich hierbei um einen Anime aus dem Isekai-Genre, das aktuell bei vielen Anime-Fans sehr beliebt ist.

Die Kickers

1:29 Die Kickers: Das erste Intro im Video

Darum geht’s: Die Welt dreht sich für den jungen Gregor nur um eines: Fußball. In seiner neuen Heimat ist sein erstes Ziel dementsprechend der örtliche Fußballverein, die sogenannten Kickers. Dieser ist allerdings alles andere als erfolgreich, aber das möchte er ändern und fordert die beste Mannschaft in der Gegend zum Spiel heraus. Dadurch entfacht er gleichzeitig wieder das Feuer bei seinen Mitspielern.

Wir hätten uns hier auch für Captain Tsubasa entscheiden können, aber ihr habt uns mittels Umfragen noch einmal bestätigt, dass Die Kickers einfach kultiger sind. Das Opening können wohl viele Anime-Fans mitsingen. Für das RTL 2-Programm wurden übrigens viele Namen eingedeutscht: Aus Masaru wurde beispielsweise Mario.

Detektiv Conan

1:33 Detektiv Conan: Das schwarze U-Boot - 26. Film zum beliebten Anime kommt diesen Herbst ins Kino

Darum geht’s: Mit knapp 17 Jahren hat es Shinichi Kudou geschafft, sich einen Ruf als Meisterdetektiv zu erarbeiten. Eines Tages wird er von Kriminellen jedoch niedergeschlagen. Die geheimnisvollen Männer in Schwarz wollen ihn mit einem Gift töten, doch stattdessen verwandelte er sich in einen kleinen Jungen. Um seinen alten Körper zurückzuerhalten und seinen Angreifern das Handwerk zu legen, ermittelt er unter dem Namen Detektiv Conan weiter.

Die Kriminalfälle von Conan Edogawa können auch heute noch begeistern. Das spiegelt sich auch in den Verkaufszahlen der Manga-Bände wider, die sich inzwischen mehr als 270 Millionen Mal verkaufen konnten. Die zugrundeliegende Geschichte rund um Shinichi rückt hierbei oft in den Hintergrund, aber das macht die Fälle des kleinen Detektives nicht weniger spannend, sodass es sogar inzwischen 26 Filme ins Kino geschafft haben. Die ersten 13 Filme wurden sogar auf RTL 2 ausgestrahlt.

Welches ist euer liebster Anime, der auf RTL 2 lief?