Assassin's Creed Black Flag Resynced: Alle Grafik-Verbesserungen für PS5 und PS5 Pro: Modi, Framerates, Raytracing und mehr

So steht es um die Technik von Resynced auf PS5 und PS5 Pro.

Seit Donnerstag ist offiziell bekannt, dass es mit Pirat Edward und dem Remake von Assassin's Creed: Black Flag am 9. Juli losgeht. Im Zuge der Enthüllung hat Ubisoft auch verraten, wie es um die Technik auf PS5 und PS5 Pro bestellt ist. Welche Grafik-Modi angeboten werden und welche technischen Spielereien mit an Bord sind, fassen wir für euch hier im Artikel zusammen.

Für das Remake wurde Black Flag auf der neuesten Version der hauseigenen Ubisoft Anvil Engine von Grund auf neu entwickelt. Eben jener Engine, die zuletzt bei Assassin's Creed Shadows zum Einsatz kam.

Zum umfassenden optischen Upgrade zählt beispielsweise auch, dass die Cutscenes neu aufgenommen wurden und so beispielsweise Edward-Schauspieler Matt Ryan erneut für Black Flag vor der Kamera stand.

13:53 Zurück in die Karibik! Das ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced

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In unserer Preview zeigen wir euch neben den inhaltlichen Neuerungen auch, was sich optisch in den 13 Jahren seit Release des Originals getan hat.

Die Grafik-Modi auf PS5 und PS5 Pro

Auf beiden PlayStation-Konsolen habt ihr laut Ubisoft die Wahl zwischen drei Grafik-Modi:

60 fps Performance-Modus

30 fps Bildtreue-Modus

40 fps Ausgeglichen-Modus (erfordert ein 120hz-Display)

Alle drei Modi kommen zudem mit Raytracing Global Illumination daher. Reflexionen via Raytracing gibt es allerdings nur für diejenigen unter euch, die im Ausgeglichen-Modus spielen und dementsprechend ein 120hz-Display haben.

Unklar ist derweil noch, wie es um die Auflösung bestellt ist.

Der PS5 Pro-Bonus

Für eine bessere Bildqualität bei gleichzeitig höheren Framerates kommt auf der PS5 Pro im Remake auch PSSR 2 zum Einsatz.

Einen Erfahrungsbericht zum jüngsten PSSR-Upgrade lest ihr hier:

Mehr zum Thema Ich habe PSSR 2 in 5 Spielen getestet und endlich liefert die PS5 Pro das, was Sony uns versprochen hat von Chris Werian

Zudem spricht Ubisoft bei der PS5 Pro-Version von einer generell "höheren Bildqualität und zusätzlichen Rendering-Funktionen", bleibt aber auch hier in puncto Auflösung vage.

Weitere technische Upgrades für PS5 und PS5 Pro

Neben einer deutlich verbesserten Optik gesellen sich auf beiden Konsolen noch weitere technische Verbesserungen wie 3D-Audio und die haptischen Features des DualSense dazu.

Auch soll das Remake mit deutlich schnelleren Ladezeiten daherkommen, die im Vergleich zum Original zudem deutlich reduziert wurden. Ubisoft spricht hier von einem "nahtlosen Zugang zu Städten und Orten".

Und auf der Xbox Series? Zu beiden Xbox-Versionen hat Ubisoft bislang noch keine Leistungsdaten veröffentlicht.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli für PS5, Xbox Series X/S und PC zum Preis von 59,99 Euro. Eine Version für die Nintendo Switch 2 wurde noch nicht angekündigt.

Wie gefällt euch das Remake bislang und hat Ubisoft für euren Geschmack an den richtigen Hebeln im Vergleich zum Original gezogen?