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Assassin's Creed Black Flag Resynced wird wohl bald enthüllt - Möglicher Termin des Showcase und weitere Gerüchte zum Remake im Live-Ticker

In der Gerüchteküche brodelt es ordentlich. Das Remake zum vierten AC-Spiel soll angeblich schon die nächsten Tage vorgestellt werden. Wir halten euch dazu auf dem Laufenden.

Annika Bavendiek
17.04.2026 | 18:45 Uhr

Edward segelt uns schon entgegen. Edward segelt uns schon entgegen.

Nachdem Ubisoft mit Assassin's Creed Black Flag Resynced das lange Zeit wohl am schlechtesten gehütete Geheimnis der Branche endlich bestätigt hat, steht nun die Frage im Raum: Wann bekommen wir endlich etwas davon zu sehen und handfeste Informationen? Nun, Ubisoft wäre nicht Ubisoft, wenn es nicht auch dazu schon einige Leaks gäbe, die mutmaßlich mehr verraten.

Angeblich bekommen wir das Spiel demnach schon sehr bald zu sehen. Im Live-Ticker halten wir euch über die Enthüllung und erste Informationen zum Remake auf dem Laufenden.

AC Black Flag Resynced-Enthüllung im Live-Ticker

Freitag, 17.04.2026

18:45 Uhr

Ahoi, liebe AC-Fans! Wenn ihr auch sehnlichst auf die Enthüllung des Black Flag-Remakes wartet, seid ihr hier genau richtig. Hier erfahrt ihr sofort, wann es wohl so weit ist und welche Infos uns erwarten.

Beispielsweise gibt es jetzt das neue Gerücht, dass das Spiel am 9. Juli 2026 erscheint.

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Mehr zum aktuellen Stand findet ihr unten, alle Neuigkeiten folgen dann hier im Ticker.

Video starten 11:17 Warum ein Assassin’s Creed 4: Black Flag-Remake das Spiel noch besser machen kann

Das Remake zu Assassin's Creed 4 Black Flag soll schon bald enthüllt werden

Auch wenn Ubisoft das Remake mit dem Namen Assassin's Creed Black Flag Resynced mittlerweile bestätigt hat, wollte der Entwickler und Publisher in dem Rahmen noch keine weiteren Informationen preisgeben. Das soll sich aber sehr bald ändern.

Tom Henderson (Insider Gaming) nach war die Enthüllung ursprünglich für den 16. April angedacht, was sich ganz offensichtlich verschoben hat, da nichts passiert ist – zumindest nicht öffentlich. Stattdessen berichtet er, dass die Presse eine 30-minütige Präsentation gesehen habe, die nächste Woche dann als Enthüllung dienen soll. Sprich: laut Henderson ist es irgendwann zwischen dem 20. und 24. April soweit.

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Was er angeblich ebenfalls erfahren haben will: Ubisoft soll das Spiel nicht in ein Rollenspiel umgebastelt haben, es gibt neue Inhalte und die einst geleakte Statue von Edward Kenway gibt es wirklich.

Das deckt sich einerseits mit einigen Leaks, andererseits widerspricht es aber auch Gerüchten, die in den letzten Monaten aufkamen (siehe die verlinkten Artikel oben) – was umso mehr verdeutlicht: Bei all dem handelt es sich nur um Spekulationen.

Aber was glaubt ihr? Wann stellt Ubisoft Black Flag Resynced endlich vor und was wird das Spiel am Ende bieten?

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Assassin's Creed 4: Black Flag

Assassin's Creed 4: Black Flag

Genre: Action

Release: 22.11.2013 (PC, PS4, Xbox One, Wii U), 06.12.2019 (Switch), 29.10.2013 (PS3, Xbox 360)

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