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Zurück in die Karibik! Das ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Es war wirklich eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse der Spielebranche: Ubisoft bringt mit Assassin's Creed Black Flag Resynced das erste Remake der Reihe heraus - und das schon bald. Die Neuauflage erscheint bereits am 9. Juli 2026 für PC und Konsolen.
13 Jahre nach dem Original erzählt Resynced die Geschichte rund um Edward Kenway noch einmal - und will die letzten Makel des beliebten Piratenabenteuers endlich ausmerzen. Der Held kann nun auf Knopfdruck schleichen, es gibt keine Ladezeiten mehr in der Open World und vieles mehr.
Was sich sonst noch getan hat und wo ich mir noch Sorgen mache, das seht ihr im ersten Gameplay zum Black Flag Remake.
00:00 - Intro
00:57 - Alte Geschichte, neue Inhalte
02:59 - Neues, altes Gameplay an Land
08:00 - Auch auf hoher See ist alles alt und neu
11:57 - Offene Fragen und Sorgen
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