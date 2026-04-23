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Assassins Creed: Black Flag – Resynced zeigt euch 8 Minuten lang, wie hübsch das Remake ist

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Assassin's Creed: Black Flag – Resynced zeigt euch 8 Minuten lang, wie hübsch das Remake ist

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Dimitry Halley
23.04.2026 | 18:44 Uhr

Der Papagei ist aus dem Sack: Das Remake zu dem wahrscheinlich besten Assassin's Creed wurde frisch enthüllt. Assassin's Creed: Black Flag – Resynced wurde in der aktuellen Iteration der Anvil Engine komplett neu gebaut, enthält aber sämtliche Missionen und Geschichten des Originals. Anders als Konamis Metal Gear Solid Delta erwarten euch aber auch neue Inhalte:

- Das Remake bekommt zusätzliche Story-Missionen, beispielsweise könnt ihr drei neue Offiziere für euer Schiff rekrutieren.
- Es gibt neue Sea Shantys.
- Resynced enthält ein komplett neues Schleich- und Kampfsystem, außerdem erwarten euch sämtliche Parkour-Verbesserungen, die Shadows erst nach Release über zig Patches bekam.

Es gibt natürlich diverse weitere Neuerungen, eine komplette Übersicht findet ihr in unserem umfangreichen Info-Artikel zu Assassin's Creed: Black Flag - Resynced. Aber schaut euch ruhig erstmal den Trailer an, denn die größte Verbesserung, die Optik, muss man gesehen haben.

 
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Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Genre: Action

Release: 2027 (PS5, Xbox Series X/S)

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