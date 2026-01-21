Animal Crossing New Horizons: Ihr könnt auch auf Switch 1 das Megafon nutzen - aber werdet nur mit einer kleinen Animation geärgert

Das passiert, wenn ihr versucht das Megafon mit einem Switch 1-Spielstand in AC New Horizons zu benutzen.

Update 3.0 ist frisch für Animal Crossing: New Horizons erschienen und hatte so einige Neuerungen für alle Fans im Gepäck. Gleichzeitig kam aber auch die Switch 2-Version des Spiels raus. Und die hat logischerweise ein paar exklusive Features, auf die alle mit der ersten Switch verzichten müssen.



Dazu gehört auch das Megafon, mit dem ihr eigentlich herausfinden könnt, wo Bewohner*innen auf eurer Insel gerade herumlaufen. Was passiert, wen eine Switch 1-Spielerin das Megafon in die Hände bekommt, zeigt ein Fan jetzt im Video.

Ihr könnt das Megafon auf Switch 1 bekommen, aber es ist ziemlich nutzlos

Normalerweise bekommt ihr das Megafon überhaupt nicht, wenn ihr New Horizons auf der Switch 1 spielt. Fans waren aber natürlich neugierig, was passiert, wenn man es doch in die Hände bekommt. Und das Ergebnis ist ziemlich witzig.



Einen Überblick aller Neuerungen von Update 3.0 und der Switch 2-Version bekommt ihr derweil hier:

12:42 Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu!

Wie Redditor Foxesareawesome8888 in einem kurzen Video zeigt, hatte er nämlich eine Freundin auf seine Insel eingeladen. Während er auf der Switch 2 spielt, war sie mit der ersten Switch am Start. Der Fan nutzte die Gelegenheit, um ihr sein Megafon zu geben, indem er es fallen ließ.

Die Freundin konnte das Megafon zwar aufheben und sogar einsetzen, aber nur mit mäßigem Erfolg. Normalerweise wird hier das Mikrofon der Switch 2 genutzt, damit ihr die Namen von Bewohner*innen rufen könnt. Bei der ersten Switch fehlt dieses Feature logischerweise.

Anstelle eines Ausrufs kamen bei ihr nämlich nur Störgeräusche raus. Mehr noch, als Reaktion zieht ihr Spielercharakter direkt unglücklich die Mundwinkel nach unten. Das fühlt sich ein bisschen an, als würde sie vom Spiel absichtlich geärgert werden:

"Das passiert, wenn ein Switch 1-Spieler versucht, das Megafon zu benutzen. Das sieht so lustig für mich aus."

Wie das Erlebnis von der anderen Seite aussieht, teilt dann auch ein weiterer User in den Kommentaren.

Die Person bekam nämlich von einem Freund oder einer Freundin mit der Switch 2-Version das Megafon einfach per ingame-Post zugeschickt. Als der User es dann ausprobiert hat, kam nur die traurige Nachricht: "Anscheinend kriegt das Megafon eine Rückkoppelung." Tja, schade. Es wäre auch zu schön gewesen, wenn das geklappt hätte.

Was sagt ihr bislang zu den Neuerungen von Update 3.0 und der Switch 2-Version? Falls ihr auf Switch 2 spielt: Nutzt ihr das Megafon?