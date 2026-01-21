Animal Crossing New Horizons: Ihr könnt auch auf Switch 1 das Megafon nutzen - aber werdet nur mit einer kleinen Animation geärgert

Eigentlich ist das neue Megafon allen mit der Switch 2-Version vorbehalten. Mit einem Trick bekommt ihr es auch auf Switch 1 in die Hände. Nur nicht mit dem gewünschten Ergebnis.

Eleen Reinke
21.01.2026 | 07:00 Uhr

Zum Angebot

Das passiert, wenn ihr versucht das Megafon mit einem Switch 1-Spielstand in AC New Horizons zu benutzen. Das passiert, wenn ihr versucht das Megafon mit einem Switch 1-Spielstand in AC New Horizons zu benutzen.

Update 3.0 ist frisch für Animal Crossing: New Horizons erschienen und hatte so einige Neuerungen für alle Fans im Gepäck. Gleichzeitig kam aber auch die Switch 2-Version des Spiels raus. Und die hat logischerweise ein paar exklusive Features, auf die alle mit der ersten Switch verzichten müssen.

Dazu gehört auch das Megafon, mit dem ihr eigentlich herausfinden könnt, wo Bewohner*innen auf eurer Insel gerade herumlaufen. Was passiert, wen eine Switch 1-Spielerin das Megafon in die Hände bekommt, zeigt ein Fan jetzt im Video.

Ihr könnt das Megafon auf Switch 1 bekommen, aber es ist ziemlich nutzlos

Normalerweise bekommt ihr das Megafon überhaupt nicht, wenn ihr New Horizons auf der Switch 1 spielt. Fans waren aber natürlich neugierig, was passiert, wenn man es doch in die Hände bekommt. Und das Ergebnis ist ziemlich witzig.

Einen Überblick aller Neuerungen von Update 3.0 und der Switch 2-Version bekommt ihr derweil hier:

Video starten 12:42 Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu!

Wie Redditor Foxesareawesome8888 in einem kurzen Video zeigt, hatte er nämlich eine Freundin auf seine Insel eingeladen. Während er auf der Switch 2 spielt, war sie mit der ersten Switch am Start. Der Fan nutzte die Gelegenheit, um ihr sein Megafon zu geben, indem er es fallen ließ.

Die Freundin konnte das Megafon zwar aufheben und sogar einsetzen, aber nur mit mäßigem Erfolg. Normalerweise wird hier das Mikrofon der Switch 2 genutzt, damit ihr die Namen von Bewohner*innen rufen könnt. Bei der ersten Switch fehlt dieses Feature logischerweise.

Anstelle eines Ausrufs kamen bei ihr nämlich nur Störgeräusche raus. Mehr noch, als Reaktion zieht ihr Spielercharakter direkt unglücklich die Mundwinkel nach unten. Das fühlt sich ein bisschen an, als würde sie vom Spiel absichtlich geärgert werden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

"Das passiert, wenn ein Switch 1-Spieler versucht, das Megafon zu benutzen. Das sieht so lustig für mich aus."

"Du wirst es bereuen" - Animal Crossing-Fan löscht nach 1000 Stunden seine Insel wegen Update 3.0, doch Community rät davon ab
von Linda Sprenger
Animal Crossing-Fan zeigt einen beeindruckend aussehenden Grund, warum man auf das Museums-Upgrade verzichten sollte
von Cassie Mammone
Animal Crossing: New Horizons - Woah, die Switch 2-Edition hat doppelt so schnelle Ladezeiten wie die Switch 1-Version
von Linda Sprenger

Wie das Erlebnis von der anderen Seite aussieht, teilt dann auch ein weiterer User in den Kommentaren.

Die Person bekam nämlich von einem Freund oder einer Freundin mit der Switch 2-Version das Megafon einfach per ingame-Post zugeschickt. Als der User es dann ausprobiert hat, kam nur die traurige Nachricht: "Anscheinend kriegt das Megafon eine Rückkoppelung." Tja, schade. Es wäre auch zu schön gewesen, wenn das geklappt hätte.

Was sagt ihr bislang zu den Neuerungen von Update 3.0 und der Switch 2-Version? Falls ihr auf Switch 2 spielt: Nutzt ihr das Megafon?

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Animal Crossing: New Horizons
Tipp Nintendo eShop
Animal Crossing: New Horizons
Animal Crossing: New Horizons
Amazon
Animal Crossing: New Horizons
ab 44,99 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons

Genre: Simulation

Release: 20.03.2020 (Switch)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 17 Minuten

Animal Crossing New Horizons: Ihr könnt auch auf Switch 1 das Megafon nutzen - aber werdet nur mit einer kleinen Animation geärgert

vor 22 Stunden

"Du wirst es bereuen" - Animal Crossing-Fan löscht nach 1000 Stunden seine Insel wegen Update 3.0, doch Community rät davon ab

vor einem Tag

Animal Crossing: Haus ausbauen und Lager erweitern, so schaltet ihr alles frei

vor 2 Tagen

Animal Crossing-Fan zeigt einen beeindruckend aussehenden Grund, warum man auf das Museums-Upgrade verzichten sollte

vor 3 Tagen

Animal Crossing: Ich bin eine dreckige Cheaterin & bereue es (ein bisschen)
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Animal Crossing New Horizons: Ihr könnt auch auf Switch 1 das Megafon nutzen - aber werdet nur mit einer kleinen Animation geärgert

vor 17 Minuten

Animal Crossing New Horizons: Ihr könnt auch auf Switch 1 das Megafon nutzen - aber werdet nur mit einer kleinen Animation geärgert
LEGO-Baumeister schnappt sich eins der beliebtesten Sets und macht daraus ein Sammlerstück für Zelda-Fans

vor 26 Minuten

LEGO-Baumeister schnappt sich eins der beliebtesten Sets und macht daraus ein Sammlerstück für Zelda-Fans
PS Plus im Februar 2026: Sony nimmt euch wieder 7 Spiele weg und dieses kontroverse Cyberpunk-Abenteuer solltet ihr euch unbedingt ansehen

vor einer Stunde

PS Plus im Februar 2026: Sony nimmt euch wieder 7 Spiele weg und dieses kontroverse Cyberpunk-Abenteuer solltet ihr euch unbedingt ansehen
One Piece: Kapitel 1.171 bringt einen vermissten Hauptcharakter wieder zurück, der über 6 Monate lang abwesend war

vor einer Stunde

One Piece: Kapitel 1.171 bringt einen vermissten Hauptcharakter wieder zurück, der über 6 Monate lang abwesend war
mehr anzeigen