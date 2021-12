AC Odyssey-Update: Spielt jetzt das Valhalla-Crossover mit neuen Story-Inhalten

Bevor es für Assassin's Creed im kommenden Jahr eine weitere große Valhalla-Erweiterung geben wird, schaut das Franchise erst einmal in die Vergangenheit. Ab sofort könnt ihr euch den neuen Gratis-DLC für Assassin's Creed Odyssey holen. Im Fokus steht das Crossover-Event, das euch frische Inhalte für das Spiel von 2018 beschert. Wir verraten euch, was alles in dem Download steckt.

Das Update steht seit Kurzem zum Download bereit. Je nach Plattform variiert die Größe der Datei, auf der PS4 müsst ihr deutlich mehr Platz einplanen als auf der Xbox (via Ubisoft).

Xbox One: 13.2 GB

PS4: 20.7 GB

Das bietet die neue Quest-Reihe: Die Mission „Those who are Treasured“ dreht sich darum, wie die Geschichte von AC Odyssey für Kassandra oder Alexios nach dem Ende weitergeht, in dem sie – Achtung, Spoiler für das Ende von Odyssey! – durch den Stab des Hermes unsterblich werden.

So ist es auch möglich, dass Kassandra viele Jahre später auf Eivor trifft. Zu Beginn der Quest entspannt die Protagonistin noch bei Wein und Brot, doch bekannte Gesichter rufen sie bald auf zu neuen Abenteuern.

Wie schalte ich die neuen Inhalte frei? Die Story wird freigeschaltet, sobald ihr Kapitel 1 abgeschlossen und Megaris erreicht habt.

Weitere Inhalte: Zwei kleine Neuerungen gibt es zusätzlich zu den Story-Inhalten. Zum einen wurde ein sogenanntes Franchise-Menü eingeführt. Das bedeutet wohl, dass ihr in einem Assassin's Creed-Spiel auf Inhalte anderer Titel der Serie zugreifen, beziehungsweise diese managen oder zumindest einsehen könnt.

Bei der neuen Hitman-Trilogie ist das zum Beispiel bereits der Fall. Zum anderen ist es jetzt möglich, zu einem Hafen in Odyssey per Schnellreise zu gelangen.

Einen Trailer zum Aufeinandertreffen von Kassandra und Eivor gibt es auch:

Assassin's Creed Odyssey mit 60 FPS auf PS5 und Xbox Series X/S

Schon vor einiger Zeit hat Assassin's Creed Odyssey ein Next-Gen-Update erhalten, dank dem wir den Titel via Abwärtskompatibilität auf der PS5 und Xbox Series X/S mit flüssigen 60 FPS zocken können. Die Datei ist zum Glück lange nicht so groß und wiegt auf beiden Konsolen weniger als ein halbes Gigabyte. Es ist immer schön zu sehen, wenn sich Publisher um ihre alten Spiele kümmern und diese auch nach Jahren noch mit Patches versorgen.

Spielt ihr die neuen Inhalte für Assassin's Creed Odyssey?