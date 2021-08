Assassin's Creed Odyssey bekommt überraschend ein Next-Gen-Update inklusive 60 FPS

Assassin's Creed Valhalla könnt ihr dank einem Cross-Gen-Release bereits mit vielen Vorteilen der neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S genießen. Der Vorgänger, Assassin's Creed Odyssey, kam allerdings zwei Jahre früher raus und ist nur via Abwärtskompatibilität auf den aktuellen Konsolengeneration spielbar. Umso cooler ist es, dass Ubisoft jetzt einen Patch veröffentlicht, der ein wichtiges Next-Gen-Feature reinbringt.

Assassin's Creed Odyssey in 60 FPS

Das neue Update bringt nämlich endlich 60 FPS und ist bereits live. Startet einfach Assassin's Creed Odyssey auf der Konsole eurer Wahl und das Update sollte automatisch heruntergeladen werden. Die Größe hält sich einigermaßen in Grenzen und ist bei der PS5-Version ein wenig umfangreicher als auf der Xbox:

Xbox Series X/S: 370 MB

PlayStation 5: 470 MB

Einmal installiert, könnt ihr Assassin's Creed Odyssey auf der PS5 oder Xbox Series X/S mit flüssigen 60 FPS genießen. Odyssey ist dabei nicht das erste Spiel, das einen solchen Patch erhält. Zum Beispiel wurden bereits The Last of Us Part 2 und Dark Souls 3 mit einem 60-FPS-Update bedacht.

Anscheinend bringt der Patch ansonsten keine weiteren Änderungen mit sich, in den Patch-Notes ist lediglich von dem Framerate-Boost die Rede.

Weitere Artikel zum Thema Assassin's Creed:

So geht es mit Assassin's Creed weiter

Das nächste Assassin's Creed wird das Franchise wohl erneut in eine andere Richtung lenken. Mit Assassin's Creed Infinity hat Ubisoft ein ambitioniertes Projekt in der Mache, das verschiedene Settings und Zeitebenen miteinander verbinden soll.

Wann Infinity erscheint steht aber noch nicht fest. Bis dahin wird wohl Assassin's Creed Valhalla weiter mit Updates, Events und Erweiterungen unterstützt. Auch nach Zorn der Druiden und Die Belagerung von Paris ist das nordische Setting wohl noch lange nicht am Ende.

Zockt ihr noch immer Assassin's Creed Odyssey?