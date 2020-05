Nachdem Ubisoft das Wikinger-Szenario von Assassin's Creed Valhalla vorgestellt hat, zeigten sich manche Fans der Spiele-Reihe besorgt, was die Parkour-Elemente angeht. Diese traten schon in AC Origins und AC Odyssey in den Hintergrund. Auch bei Valhalla scheint es so, als würden wir die meiste Zeit über auf dem Boden verbringen, anstatt über Gebäude zu klettern.

Hierzu hat sich Creative Director Ashraf Ismail nun in einem Video geäußert:

"Wenn es um Parkour geht aber auch um Stealth und Kampf und um den Großteil unseres Kernspiels in diesem Spiel geht, mussten wir Orte erschaffen, an denen diese Elemente glänzen können. Wir haben also eine Menge Aufwand beim Level-Design betrieben, bei dem wir explizite Ziele für jeden Ort oder Bereich entwickelt haben, den wir bauen möchten. "

"Wir wollen ausdrücken: Ja, ihr könnt am Boden laufen und alles vom Boden aus tun, was ihr wollt aber wisst ihr was? Wenn ihr euch entscheidet, zu klettern, wenn du euch entscheidet, ein Raubtier von oben zu sein, werdet ihr den Vorteil erkennen, den ihr dadurch habt."

Parkour ist wieder ein Teil des Spiels

Auch Wikinger klettern gern: Parkour spielt also wieder mit eine Rolle und vermutlich hängt das Gameplay mit der Assassinen-Klinge zusammen, mit der ihr leise und tödlich eure Gegner aus dem Verborgenen heraus ausschaltet.

Wie genau das abläuft und wie sich die Parkour-Elemente in das restliche Gameplay einfügen, das werden wir noch sehen. Ubisoft will bis zum Release von Assassin's Creed Valhalla Ende des Jahres noch weiteres Gameplay zeigen. Vielleicht sind dann auch die Parkour-Elemente dabei.