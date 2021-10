AC Valhalla: Discovery Tour enthält exklusive Belohnungen und Ubisoft gibt einen Vorgeschmack

Morgen ist es soweit, dann können Spieler*innen von Assassin’s Creed Valhalla nicht nur spielerisch, sondern auch historisch in die Welt der Wikinger eintauchen. Am 19. Oktober 2021 erscheint nämlich die Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger, in der wir mehr über die Kultur und Lebensweise im Wikingerzeitalter erfahren können.

Der Modus wird allerdings nicht nur die Geschichte der Wikinger näherbringen, sondern auch exklusive Belohnungen für Assassins’s Creed-Spieler*innen bereithalten. Publisher Ubisoft gibt dazu einen Vorgeschmack auf die kommenden Items.

Sneak Peek zu den Discovery Tour-Belohnungen

Was für Belohnungen wird es geben? Wie der Grafik auf Twitter zu entnehmen ist, wird es sich bei den Belohnungen größtenteils um kosmetische Items handeln. So können wir uns beispielsweise auf neue Tattoos, Gegenstände für die Siedlung und Designs für Pferd, Raben und unser Schiff freuen. Aber auch ein neues Rüstungsset sowie ein Schwert sind dabei:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was ist die Discovery Tour? Der Modus spielt sich wie ein interaktives Museum. Hier müsst ihr Quests der NPCs erfüllen, um die exklusiven Belohnungen zu erhalten und mehr über die geschichtsträchtige Epoche zu erfahren. Auch AC Odyssey und AC Origins hatten bereits einen Discovery Tour-Modus, allerdings spielten sie sich durch die vorgefertigten Routen etwas linearer als nun in Valhalla.

Wie bekomme ich die Discovery Tour? Alle Besitzer*innen von Assassin’s Creed Valhalla erhalten die Discovery Tour automatisch ohne zusätzliche Kosten. Eine eigenständige Version für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S wird Anfang 2022 folgen. Ein genaueres Datum verriet Ubisoft noch nicht.

Mehr zu Assassin’s Creed Valhalla im Überblick:

Das folgt nach der Discovery Tour

Vor wenigen Wochen veröffentlichte Ubisoft eine Assassin’s Creed Valhalla-Roadmap für den Herbst 2021. Nach der Discovery Tour folgen der Patch 1.4.0 und ein neues, zeitbegrenztes Festival. Das Oskoreia-Festival thematisiert die Wilde Jagd, die einen großen Auftritt in The Witcher 3 hatte. Wie genau die Wilde Jagd in Assassin’s Creed Valhalla aufgegriffen wird, ist jedoch noch unklar.

Wie findet ihr die Belohnungen der Discovery Tour?