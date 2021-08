AC Valhalla: Zukünftiger DLC bringt vielleicht einen der coolsten Charaktere der Reihe zurück

Assassin's Creed Valhalla bekommt bald den zweiten großen DLC Belagerung von Paris. Aber danach soll noch lange nicht Schluss sein. Ein Leak könnte zum Beispiel jetzt schon verraten haben, dass es in einem der darauffolgenden DLCs ein großes Wiedersehen gibt. Und zwar mit einem der coolsten Charaktere des gesamten Franchises: Offenbar kehrt Kassandra aus AC Odyssey zurück und taucht in einer Erweiterung für AC Valhalla auf.

So könnte Kassandra im kommendem DLC auftauchen

Darum geht's: Einem neuen Leak zufolge soll Kassandra aus Assassin's Creed: Odyssey in einem der kommenden AC Valhalla-DLCs auftauchen. Anscheinend wurden bereits Dialogzeilen aus Unterhaltungen zwischen ihr und Eivor entdeckt. Demnach verschlägt es Eivor auf die Isle of Skye und dort befindet sich dann auch Kassandra.

Das Ganze baut offenbar darauf auf, dass es in AC Valhalla bereits eine Person gibt, die Kassandra aus Odyssey zum Verwechseln ähnlich sieht: Randvi. Eivor wird in diesem vermeintlichen DLC wohl berichtet, dass Randvi auf der Isle of Skye gesichtet wurde und macht sich dorthin auf den Weg.

Vor Ort trifft Eivor dann allerdings nicht Randvi, sondern eben Kassandra. Was zur Folge haben soll, dass sich die beiden erstmal kritisch gegenseitig beäugen und nicht direkt über den Weg trauen. Letztlich müssen sie dann aber doch zusammenarbeiten und nach einigen Artefakten suchen.

Wie soll Kassandra nach Valhalla kommen? ACHTUNG, SPOILER für alle, die AC Odyssey nicht durchgespielt haben: Kassandra wird durch den Stab des Hermes gewissermaßen unsterblich. Es würde also durchaus Sinn ergeben, wenn sie auch in der Welt von Assassin's Creed Valhalla noch durch die Gegend stromert.

Hier findet ihr nochmal eine Zusammenfassung der geleakten Informationen:

Link zum YouTube-Inhalt

Wie seriös ist das? Ziemlich: Der angebliche Leak stammt vom YouTuber j0nathan. Der hat sich in der Vergangenheit als verlässliche Quelle erwiesen, wenn es um Assassin's Creed geht. Soll heißen: Seine Leaks und Vorhersagen sind in der Regel auch so eingetroffen.

Trotzdem ist Vorsicht geboten: Ihr solltet diesen angeblichen Leak aber natürlich trotzdem am besten nicht für bare Münze geben. Nur weil bestimmte Dialogzeilen entdeckt wurden, muss das nicht heißen, dass diese Szenen auch tatsächlich irgendwann ins Spiel kommen. Wir wissen auch nicht, um welchen DLC es sich dabei handeln soll und genausowenig, ob und wann der kommt.

Was wir aber wissen, ist, dass der Assassin's Creed Valhalla-DLC Belagerung von Paris sehr bald erscheint. Genauer gesagt: Am 12. August, also nächste Woche Donnerstag, soll die zweite große Erweiterung zu AC Valhalla erscheinen. Unter anderem bringt sie wohl die Fähigkeit mit, Ratten auf Feinde zu hetzen.

Wie findet ihr die Vorstellung, in AC Valhalla auf Kassandra zu treffen? Welchen Charakter würdet ihr gern wiedersehen?