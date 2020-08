In AC Valhalla dürft ihr Katzen auf den Arm nehmen und streicheln

Held Eivor hat in AC Valhalla ein großes Herz für Tiere. Wie über den offiziellen Twitter-Account des kommenden Action-Adventures für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X bekannt gegeben wurde, ist es möglich, streunende Katzen zu streicheln und sie sogar auf den Arm zu nehmen und mit ihnen zu kuscheln. Das lässt einen Wikinger sicher gleich die vielen Schlachten vergessen.

Im Video ist die weibliche Version von Eivor zu sehen, die eine Katze auf dem Arm hält, welche sicher die eine oder andere Maus zu viel verspeist hat. Doch Eivor ist ja muskulös und so ein Brummer auf dem Arm macht der Wikinger-Kriegerin sicher nichts aus.

Ob die Katzen auch kratzen können, wenn ihr sie hochhebt und die Tiere vielleicht gerade keine Lust auf Schmuseeinheiten haben, ist nicht klar. Realistisch wäre es aber.

Interaktion mit Tieren ist wichtig

Mit Tieren interagieren zu können, ist in Spielen ein durchaus beliebtes Feature. In Ghost of Tsushima könnt ihr beispielsweise Füchse streicheln, in Dragon Quest Builders 2 will der Hund geschmust werden. Der Twitter-Account "Can you Pet the Dog?" bietet euch eine Auflistung von Spielen, in denen ihr Hunde und andere Tiere streicheln könnt.

Solche Interaktionsmöglichkeiten mit Tieren in Spielen trägt zur Atmosphäre bei und führt dazu, dass sich eine Spielwelt lebendiger und interaktiver anfühlt. Man mag es als kleines Gimmick betrachten und vielleicht wird nicht jeder Spieler von AC Valhalla eine Katze auf den Arm nehmen. Dennoch ist es umso erfrischender, wenn es doch möglich ist. Solche Kleinigkeiten bleiben Spielern oft eher im Gedächtnis, als der nächste Kampf gegen ein Monster.

Was haltet ihr davon, dass ihr in Assassin's Creed Valhalla Katzen streicheln dürft? Werdet ihr das tun oder ignoriert ihr die Fellnasen?