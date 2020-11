Wie löse ich das Puzzle in Asgard/Weit gereist? In Assassin's Creed Valhalla erkunden wir nicht nur Norwegen und reisen durch England, sondern gelangen früher oder später auch nach Asgard, in die Welt der nordischen Götter. Diese bietet nicht nur optisch etwas Abwechslung, sondern auch eigene Quests. Darunter befindet sich in der "Weit gereist"-Quest auch die Aufgabe, dass wir Lichtstrahlen richtig ausrichten müssen, um ein Siegel zu brechen.

Die Reise nach Asgard freischalten

Wer noch nicht in Asgard unterwegs ist, muss das Gebiet erst freischalten. Das tut ihr, indem ihr eine Quest bei Valka erledigt, die aber auch erst noch freigeschaltet werden muss:

Erreicht Siedlungsstufe 3. Dadurch schaltet ihr die Hütte der Seherin frei, die ihr dann baut. Sprecht mit der Seherin Valka und erledigt ihre Quest, in der ihr ihr ein paar Kräuter besorgt (die ihr hinter der Hütte findet). Aus den Kräutern braut sie einen Trank, der euch nach Asgard bringt, wenn ihr ihn trinkt.

Die Lösung des Lichtstrahl-Rätsels

In der Schicksalsquelle von Asgard sprecht ihr im Verlauf der Quest "Weit gereist" mit Tyr. Folgt ihm, bis ihr die Aufgabe bekommt, das Siegel der Quelle zu brechen. Hier beginnt nun das Lichträtsel.

Ausgangslage: Da die Position der Sonnensteine bzw. Kugeln verändert wurden und nicht mehr auf die zwei Sonnenuhren treffen, ist es an uns, wieder dafür zu sorgen. Dazu müssen wir das Licht in zwei Lichtstrahle teilen, um es dann mit den verschiedenen Kugeln im Raum gleichzeitig auf beide Sonnenuhren zu lenken.

Des Rätsels Lösung

Schritt 1: Wenn Eivor vor dem Brunnen steht (Höhleneingang im Rücken), geht ihr rechts entlang zur ersten Kugel (1), die ihr direkt vor euch seht. Diese Kugel richtet ihr mit dem Licht auf die Kugel aus, die ihr unter dem Bogen des Eingangs bzw. Ausgangs gegenüber entdeckt. Dadurch wird das Licht dann geteilt.

Schritt 2: Nun müsst ihr die anderen Kugeln ausrichten. Geht dazu den gleichen Weg zurück, also dann links entlang, und klettert zur Kugel (2), die links vor dem Eingang seht.

Schritt 3: Diese Kugel (2) richtet ihr dann auf die nächstliegende Kugel (3), die rechts vom Torbogen steht.

Schritt 4: Danach lauft ihr zu eben dieser Kugel (3) und bewegt sie so, dass das Licht auf die Kugel (4) trifft, die ihr als nächstes seht. Ihr merkt schon, im Grunde arbeiten wir die Kugeln im Uhrzeigersinn ab.

Schritt 5: Und auch diese Kugel (4) richtet ihr noch einmal aus. Allerdings nicht weiter auf die erste Kugel, sondern nach unten auf die Sonnenuhr, die vor einer Felssäule steht. Damit hätten wir die erste Uhr abgehakt.

Schritt 6: Geht nun zurück zur Kugel (2) links vom Eingang. Diese richtet ihr nun rechts von der Quelle so aus, dass die dort unten stehende Kugel (5) das Licht erfasst und auf die zweite Sonnenuhr wirft, nachdem ihr die Kugel (5) passend verschoben habt. Dafür müsst ihr unter Umständen ein wenig hin- und her tarieren, da auch Felssäulen im Weg stehen könnten. Sobald der Winkel aber stimmt und die letzte Sonnenuhr Licht bekommt, öffnet sich die Quelle.

