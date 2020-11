Assassin's Creed Valhalla: Alle 11 Romanzen & Flirts im Überblick

Wie schon Alexios und Kassandra in Assassin's Creed: Odyssey, kann auch Eivor in Assassin's Creed: Valhalla Romanzen und kleine Flirts mit NPCs eingehen. Wir verraten euch, wo ihr alle Liebeshungrigen in Englaland, Nordvege und an sonstigen Schauplätzen finden könnt und was ihr machen müsst, um den Stein ins Rollen zu bringen.

Spoilerwarnung: Diese Liste enthält leichte bis mittelschwere Spoiler. Besonders schwere Spolier sind in einem Aufklapp-Spoiler versteckt.

Die meisten Liebeleien in Assassin's Creed: Valhalla sind nur kurzer Natur. Ein Flirt, ein Kuss, vielleicht mal zusammen ins Bett und das war's dann auch schon. Doch es gibt Ausnahmen. Insbesondere die Beziehungen zu Leuten aus eurer Siedlung können länger anhalten und teilweise auch immer wieder neue Interaktionen bieten.

In manchen Fällen muss sich Eivor auch erst von der entsprechenden Person trennen, bevor eine neue Liebelei begonnen werden kann. Dies trifft beispielsweise auf Petra und Randvi zu. Überlegt euch bei den Bewohner*innen von Ravensthorpe also genau, ob ihr euch darauf einlassen möchtet. Ansonsten könnte es unangehm werden, wenn Eivor sich doch wieder trennen soll, um etwas Neues zu beginnen und vor einer tief verletzten Randvi am Kartentisch steht, um eine Quest abzuholen ...

Alle Romanzen im Überblick

Bil

Haarebürsten & Massage: Bil trefft ihr schon sehr früh im Spiel. Ihr müsst sie nur aufsuchen und ansprechen. Haltet euch dazu einfach an die Beschreibungen zu ihrer Quest und erledigt diese. Habt ihr den Kamm gefunden, gesteht euch Bil, dass sie immer wieder Dinge "verliert", damit ihr andere Menschen Gesellschaft leisten. Nach dem Tod ihres Mannes hat sie es satt, ständig nur alleine zu sein.

Sie bietet an, Eivors Haar zu kämmen und legt, wenn ihr wollt, eine intime Massage oben drauf. Antwortet "Deine Berührung würde mir Freude bereiten.", wenn ihr darauf eingehen möchtet. Ansonsten gibt's nichts als den Kamm und die Erkenntnis, dass Eivor im kalten Wasser Nordvegens erfrieren kann.

Tewdwr

Dorfältester: Tewdwr könnt ihr irgendwann im Spielverlauf in Glowcestre kennenlernen. Der Mann will zum neuen Dorfältesten ernannt werden. Während einer durchzechten Nacht mit viel Met darf Eivor ein bisschen flirten. Sehr viel mehr passiert nicht.

Thorbjörn / Tarben

Eines vorweg: Thorbjörn heißt in der englischen Originalfassung "Tarben". Die Romanze mit ihm wird erst freigeschaltet, nachdem ihr die Bäckerei eurer Siedlung errichtet habt, denn der Herr ist Bäcker. Auch bei Thorbjörn muss zunächst eine kleine Questreihe abgeschlossen werden. Diese startet mit der Mission "Bäckersklage". Ihr besucht mit dem Boot einen alten Bekannten von Thorbjörn.

Derbe Vergangenheit: Wenn ihr das nächste Mal ins Langhaus kommt, erwartet euch dort die aufgebrachte Thekla. Redet mit ihr, um die Quest "Mann voller Geheimnisse" zu beginnen und mehr über Thorbjörns früheres Leben zu erfahren.

Der Pazifist: Absolviert diese möglichst so, dass Thorbjörn sich nicht dazu gezwungen sieht, gewalttätig zu werden. Das heißt, ihr dürft bei der Beschaffung der Waren aus dem Räuberversteck nicht entdeckt werden. Andernfalls will Thorbjörn Eivor beschützen und greift ein. Ist alles gut gelaufen, müsst ihr zwischendurch etwas warten, bis euer Bäcker wieder ansprechbar ist. Als nächstes geht's dann noch Angeln und danach wird geknutscht.

Petra

Die Jägerin: Um Petra in eurer Siedlung anzutreffen, müsst ihr zunächst das Handels- und das Jagdhaus errichten. Ist dies getan, macht sie mit Eivor einen kleinen Jagdausflug. Während Petras Questreihe muss dann noch der Bruder gefunden und Bogenschießen geübt werden. Anschließend gesteht Petra Eivor ihre Gefühle. Wenn Eivor diese Gefühle erwidert, kann sie*er der Jägerin immer wieder Besuche abstatten, sie küssen und gemeinsam Zeit totschlagen.

Broder

Alliterationen & Alliierte: Auf der Suche nach Bündnissen lernt Eivor schließlich auch Brodir und dessen Bruder Broder kennen. Tipp: Merkt euch gut, welcher Name zu wem gehört ...

Ihr bekommt die Questreihe an eurem Kartentisch. Es handelt sich dabei um das East-Engla-Bündnis und die dazugehörige Mission lautet "Königsmacher".

Hochzeit: Ohne zu sehr ins Detail zu gehen und unnötig zu spoilern: Wenn es euch gelungen ist, East-Engla zu euren Verbündeten zu machen, gibt es eine Hochzeit. Dort trefft ihr erneut auf Broder. Er fordert Eivor zum Wetttrinken heraus. Nehmt an, wenn ihr wollt, dass die beiden sich näher kommen. Ob Eivor gewinnt oder nicht, ist egal.

Knüppel und Pflüger: Ziemlich unverblümt macht Broder im Anschluss deutlich, dass er Eivors "Feld pflügen" und zeigen will, "wie man seinen Knüppel führt". Willigt Eivor ein, verschwinden die beiden für eine kleines Intermezzo hinter einer Ecke.



Broder & Brodir: Hinterher beteuert Broder, dass er diesen Moment und Eivor niemals vergessen werde. Nun kann Eivor sagen, dass es ihm auch so geht und Broder bei seinem richtigen Namen ansprechen oder den von Bruder Brodir nennen. Erinnert Eivor sich richtig, endet die Szene gleichmütig. Benennt er Broder falsch, ist dieser zwar etwas empört, unternimmt aber nichts weiter, um seinem Unmut Luft zu machen.

Gunlodr

Riesige Liebe: Nachdem ihr mindestens zwei Mal nach Asgard gereist seid, trefft ihr Gunlodr, eine Tochter des Königs von Jotunheim und Riesin. Während der Asgard-Questreihe findet Eivor Thors Brautreif. Schenkt ihn Gunlodr und wählt ab da einfach die Herz-Optionen. Euer Lohn ist eine Nacht der Leidenschaft mit der Riesin.

Stigr der Liebestolle

Was reimt sich auf Liebe? In Hemthorp (Region Snotinghamshire) trefft ihr einen weiteren Spottstreit-Herausforderer. Wobei ... "Stigr der Liebestolle" macht seinen Namen zum Programm und reagiert alles andere als verspottend, als Eivor ihn anspricht. Der Spottstreit ist also eher ein unbeholfener Austausch von gezwungen gereimten Anmachsprüchen. Damit ihr ganz entspannt den höchsten Einsatz wählen könnt, haben wir die richtigen Antworten für das Gefecht für euch in den Galeriebildern rot umrahmt:

Im Anschluss könnt ihr auf euren Gewinn beharren oder mit Stigr rumknutschen. Dieser harmlose kleine Flirt bleibt, so oder so, ohne Konsequenzen.

Stowe

Stowe kann im ersten Teil der Lunden-Questreihe bezirzt werden. Geht einfach zum Kriegstisch und startet diesen Missionsstrang. Kaum vor Ort muss Eivor erst einmal die Axt schwingen, ehe etwas Zeit ist, um die Chancen bei Stowe abzuchecken. So oder so wird er Eivors romantisch-sexuelles Interesse nicht wirklich erwidern. Während ihr die Geschichte durchspielt, wird schnell klar, warum nicht. Stowes Herz wurde bereits verschenkt ...

Estrid

Es ist kompliziert: Estrid ist die Ehefrau von Birstan, dem Lord von Eastseaxe. Doch wie manche wohl schon vermuten steht es nicht gut um die Ehe und Estrid möchte ihr entfliehen. Helft ihr bei der Durchführung einer Entführung, um aus ihrer Ehe auszusteigen. Damit Eivor und Estrid sich näher kommen, ist es gut, in der Quest "Alte Wunden" den tatsächlichen Verräter zu entlarven. Nach der letzten Mission kann Eivor dann eine Beziehung mit ihr eingehen.

Vili

Sohn des Jarls: Diese potenzielle Liebschaft wird erst gegen Ende der Snotinghamscire-Questreihe verfügbar. Der Sprössling des Jarls von Snotinghamscire und unser*e Wikinger*in verbindet eine gemeinsame Vergangenheit. Beide kennen sich bereits aus ihrer Jugend, sodass sich eine gewisse Vertrautheit nicht von der Hand weisen lässt.

Früher ...: Vili und Eivor sitzen zusammen am Feuer, als Vili fragt, ob Eivor es für möglich hält, dass zwei Menschen, die sich seit ihrer Jugend kennen, eine romantische Beziehung miteinander eingehen. Wenn Eivor gesteht, dass das durchaus eine Option wäre und die Herz-Antworten wählt, küssen die beiden sich. Später zieht Vili in eure Siedlung.

Randvi

Verboten: Randvi ist mit Eivors Bruder Sigurd verheiratet. Dennoch können sie und Eivor eine Beziehung miteinander beginnen. Redet im Langhaus immer wieder mit eurer Bündniskarten-Beraterin und gewinnt drei Alliierte für eure Sache. Dazu muss je Bündnis eine lange Questreihe absolviert werden. Irgendwann könnt ihr einen Brief in Randvis Gemächern finden, in dem sie über ihre aufkeimenden Gefühle für Eivor spricht und darüber, dass sie sich in ihrer Ehe einsam fühlt.

Freizeit: Überredet Randvi dazu, mal ein bisschen raus zu kommen. Die beiden verbringen einen ganzen Tag miteinander. Am Ende des langen Ausflugs müsst ihr euch Gedanken machen, wie es mit Eivor und der Botschafterin weitergehen soll. Eure Wahl hat Einfluss auf das Ende des Spiels!

Konsequenzen

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Randvi und Sigurd werden sich irgendwann auch ohne Eivors Zutun trennen. Entscheidend für das Spielende ist, ob sie und Eivor vor oder nach dem Ehe-Aus ein Paar wurden. "Ich fühle ebenso.": Eivor bekennt sich zu Randvi und die beiden führen eine heimliche Liebesbeziehung. Sigurd wird es irgendwann herausfinden und als Verrat bewerten. Diese Variante beschert euch das "schlechte Ende" des Spiels.



"Das ist nicht der richtige Zeitpunkt.": Eivor erkennt die gegenseitigen Gefühle an, sagt aber im Grunde, dass sie warten sollten. Wohlgemerkt, es gibt immer noch die Möglichkeit, sich mit ihr zu verbinden, aber Sigurd wird es dann dennoch herausfinden. Das heißt, später in der Hauptgeschichte werden sich Sigurd und Randvi trennen. Wartet ihr bis dahin, verläuft das ganze wesentlich reibungsloser.



"Du bist nur eine Freundin für mich.": Eivor lehnt Randvi sanft ab, aber sie bleiben befreundet. Dies ist zwar im Gegensatz zur vorherigen Option eine völlige Ablehnung, bedeutet jedoch nicht, dass ihr später keine Beziehung mehr herstellen könnt. Seid nur vorsichtig mit dem Timing, um Sigurd nicht zu verärgern. Sprich: Wartet, bis die beiden sich getrennt haben.

Der beste Freund des Menschen

Fellnasen: Für wen romantische die Liebe und angedeutete sexuelle Abenteuer in Assassin's Creed Valhalla nichts sind, erfreut sich vielleicht mehr an den freundlichen Hundebegrüßungen, die euch in jeder Siedlung erwarten. Die knuddelbedürftigen Tiere sind immer für eine platonische Umarmung zu haben. :)

Ist Eivor bei euch in Assassin's Creed: Valhalla eine oder mehrere Romanzen eingegagen? Oder blieb es doch bei Hundeumarmungen?