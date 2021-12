AC Valhalla: Dawn of Ragnarok ist der teuerste DLC, hat aber auch mehr zu bieten

In der Assassin’s Creed: Valhalla-Erweiterung „Die Zeichen Ragnaröks“ schlüpfen wir in die Rolle von Göttervater Odin selbst. Nach Zorn der Druiden und Belagerung von Paris wartet somit ein ganz neues Kapitel der Nordischen Mythologie auf uns, das uns separat zur Kasse bitten wird.

Der Untergang der Götter kostet

Was kostet Dawn of Ragnarok? Der DLC ist mittlerweile im Microsoft Store und PS Store für rund 40 Euro als Vorbestellung zu finden. Doch dabei fällt auf, dass nirgendwo die Rede von einem Season Pass ist – weder vom neuen, noch vom alten.

Bekomme ich den DLC also nicht im Season Pass? Leider nein. Falls wir die Erweiterung spielen wollen, müssen wir trotz des Season Pass, in dem die ersten beiden Erweiterungen enthalten sind, den Preis von 40 Euro zahlen.

Allerdings ist die Erweiterung viel umfangreicher als die beiden bisherigen DLCs. AC Valhalla: Dawn of Ragnarok soll rund 35 Stunden Spielzeit bieten, also mehr als die vorherigen beiden Erweiterungen zusammen. Mit Svartalfheim können wir außerdem ein neues Areal erkunden, dass ein Drittel der Größe Englands aus dem Hauptspiel besitzen soll.

Das erwartet uns in Dawn of Ragnarok

Den Anfang erleben wir noch aus der Sicht Eivors. Doch nachdem wir einen Trank zu uns nehmen, erwachen wir als Göttervater Odin. Nun liegt es an uns, unseren entführten Sohn Baldr zu finden. Die Reise führt uns dabei nach Svartalfheim, der Heimat der Zwerge.

Wann erscheint Die Zeichen Ragnaröks? Der dritte DLC ist ab dem 10. März 2022 verfügbar.

Mit der Erweiterung erwartet uns nicht nur ein neuer Protagonist, sondern viele weitere Features für den höheren Preis. So können wir uns neuen Gegnern stellen, weitere magische Kräfte erhalten und exklusive Herausforderungen meistern.

