Achtung! Dieser PlayStation Direct Store ist fake und will euch abzocken

An alle unter euch, die online bei PlayStation einkaufen wollen: Fallt nicht auf einen neuen Fake des PlayStation Direct Stores herein! Dieser bietet sogar ein PS5-Bundle mit God of War Ragnarök an, das ihr natürlich nicht kaufen solltet.

Das steckt hinter dem falschen PlayStation Direct Store

In dem Direct Store könnt ihr, wie der Name schon andeutet, PlayStation-Konsolen, Spiele und Zubehör direkt bei Sony kaufen. Allerdings hat sich ein neuer Fake im Netz breit gemacht, der bei der URL ähnlich klingt. Schaut also genau hin, wenn ihr dort einkaufen wollt. Hier die offizielle Seite zum Store im Vergleich zum Fake:

Auch optisch lehnt sich der Fake-Store an das Original an. Wir finden zwar keine 1 zu 1-Kopie wieder, aber der Look mit seinem Aufbau, den Farben und Schriften wurde nachgeahmt, weshalb es auf dem ersten Blick nicht unbedingt sofort ersichtlich wird, dass es sich um einen Betrug handelt.

Hier ein kleiner Vergleich zwischen Fake und Original am Beispiel des God of War Ragnarök-Angebots:

Echter Store FAKE!!!

Dass es sich bei diesem Store um einen Fake handelt, erkennen wir aber auch noch an anderen Dingen. Zum einen lädt die Seite sehr langsam. Hinzu kommen auffällige Zahlungsmöglichkeiten und die unglaubwürdige Weiterleitung nach dem "Sign In".

Fake-Store bietet falsches God of War-PS5-Bundle an

Ebenfalls auffallend: Das gefakte PS5-Bundle mit einer Special Edition zum neuen God of War Ragnarök, die in Schwarz-Rot aber gar nicht bei Sony angeboten wird. Außerdem ist sie mit umgerechnet rund 560 Euro zu günstig und sogar auf Lager, was doch sehr unglaubwürdig wirkt.

Im offiziellen Bundle wird das Spiel zusammen mit einer normalen weißen PS5 angeboten (siehe Bilder oben). Der offizielle God of War-DualSense-Controller ist zudem nicht Schwarz-Rot, sondern kommt mit einem Blau-Weißen Design daher:

4 2 PS5 Dieser neue DualSense ist ein Traum für alle God of War Ragnarök-Fans

Wenn ihr also nach echten PlayStation-Produkten oder noch nach einer Jötnar, Collector’s oder Deluxe Edition sucht, dann schaut lieber im richtigen Direct Store oder über GamePro nach passenden Angeboten, die definitiv kein Fake sind.

God of War Ragnarök erscheint am 9. November für PS4 und PS5. Wie gut sich Kratos und Atreus um Nachfolger schlagen, könnt ihr in unserem spoilerfreien Test nachlesen.